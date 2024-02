A- A+

Gleisi Hoffmann diz que aliança com o PSB é prioridade para o PT A dirigente reafirmou o pleito da sigla pela indicação do vice de João Campos

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, participa, pela primeira vez, do desfile do Galo da Madrugada neste sábado (10). A chegada da dirigente ocorre em pleno ano eleitoral e a dirigente fez questão de reafirmar que a prioridade da legenda é a manutenção da aliança com o PSB, em especial, no Recife com o prefeito da cidade, João Campos.



"Em relação às eleições, óbvio que a nossa prioridade é manter a aliança com o PSB, que é o grande parceiro nosso, não só aqui em Pernambuco, mas também no Brasil. Nós temos o vice-presidente do PSB (Geraldo Alckmin) e temos vários municípios que o PSB vai apoiar o PT e o PT vai apoiar o PSB em outros municípiosAqui, a gente já conversou no PT e vamos com João para a prefeitura. Estamos discutindo agora a composição da chapa e também a organização da nossa chapa de vereadores e vereadoras", destacou.

A dirigente reafirmou o pleito da sigla pela indicação do vice de João Campos e destacou que as conversas com o gestor são constantes.

