sanções Gleisi Hoffmann diz que sanção contra Moraes é 'ato violento' e 'arrogante' Medida do governo Trump prevê bloqueio de bens, contas bancárias e pode inviabilizar uso de cartões de crédito

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse nesta terça-feira (30), nas redes sociais, que as sanções dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, são um "ato arrogante e violento".

"A nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. Mais um capítulo da traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma Nação pode se intrometer no Poder Judiciário de outra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula a mais esse absurdo", postou Gleisi, nas redes sociais.

O governo americano anunciou nesta quarta-feira a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. A decisão ocorre após a escalada da crise entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governo e Judiciário brasileiros.

O informe da Secretaria de Tesouro dos EUA inclui o nome de Moraes e informações pessoais do ministro do STF, como a data de nascimento e dados relativos ao passaporte e identidade.

