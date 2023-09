A- A+

Política Gleisi Hoffmann tem 90% de obstrução nas artérias; entenda Deputada e presidente do PT fará cirurgia de ponte de safena e mamária

A presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffmann (PR), foi internada nesta quinta-feira no Hospital DF Star, em Brasília, com obstrução coronária. O problema foi detectado durante um check-up.

Gleisi não apresentou sintoma algum apesar de a obstrução ser grande: 90%. Os médicos decidiram deixá-la em observação durante a noite e hoje optaram pela cirurgia de revascularização do miocárdio. É a chamada ponte de safena e implante de mamária, que desviam sangue da aorta para as artérias coronárias.

Gleisi ficará internada ao menos por uma semana.

