Câmara dos Deputados Gleisi negocia com Motta pautas do governo e pede cassação de Eduardo Bolsonaro Ministra diz que país precisa retomar a votação de propostas "importantes para o país"

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pedir prioridade à pauta do governo. À imprensa, logo após a reunião, Gleisi reforçou sua defesa da cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

— Foi produtivo. Motta tem uma reunião com o colégio de líderes. Vim conversar com ele porque temos pautas prioritárias, como o Imposto de Renda e a Medida Provisória 1303 (acabou com a isenção de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras). Ele disse que assim que terminar a reunião vai nos dar a devolutiva sobre a pauta desta semana e da próxima — disse Gleisi.

A ministra indicou que o governo pode rever a urgência constitucional do projeto do licenciamento ambiental, que hoje trava a pauta da Casa.

— Depende da conversa que teremos com o relator do licenciamento ambiental, se já tem texto, e quais pautas vão estar na mesa — afirmou.

O Planalto tenta retomar o ritmo após dias de impasse. Na semana passada, Motta aprovou duas pautas que o governo tinha se colocado contra: a PEC da Blindagem e a urgência da anistia.

— Acho que tudo se resolve e a gente retoma a pauta com projetos importantes para o Brasil — avaliou.

Gleisi também fez uma defesa firme do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU, em meio às sanções impostas pelos Estados Unidos.

— O discurso do presidente Lula foi muito corajoso e firme, em defesa da soberania e do nosso Judiciário. Este aceno do presidente Trump, querendo conversar, não muda nossa posição. Somos contra a anistia e nos posicionaremos contra — declarou.

Sobre Eduardo Bolsonaro, a ministra se posicionou novamente a favor da cassação de seu mandato e elogiou a posição de Motta, que indeferiu a manobra da oposição que alçava o deputado como líder da minoria. A estratégia consistia em evitar suas faltas:

— Achei muito importante o gesto de Motta de vetar a liderança. Eduardo faz um desserviço ao país e precisa ser cassado. Ele que articulou as sanções aos ministros, as sanções econômicas.

Segundo Gleisi, a expectativa é de que a resposta sobre os principais pontos seja dada ainda nesta terça-feira.

— Motta disse que vai conversar no colégio de líderes e dar um retorno conjunto de todos os temas para o governo avaliar — relatou.

Na discussão sobre a proposta do Imposto de Renda, afirmou que Arthur Lira (PP-AL) se comprometeu a apresentar o mesmo texto que foi aprovado na comissão especial na reunião de líderes desta tarde.

