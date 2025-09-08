Gleisi pede a ministros do Centrão que reforcem articulação com líderes devido pressão por anistia

A- A+

A ministra de Relações Intuicionais, Gleisi Hoffman, fez um apelo a ministros do Centrão para que reforcem a articulação junto a líderes do Congresso. A ministra pediu aos colegas de Esplanada para que trabalhem no sentido de convencer as bancadas a votarem projetos do governo e atuem para desarmar a pressão pelo texto que anistia envolvidos no 8 de Janeiro e beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os ministros também receberam a orientação de conversar com os líderes e ajudar no processo de convencimento para que eles desistam de pautar a anistia e recuem da cobrança sobre o tema de Hugo Motta.

Ministros presentes na reunião concordaram que o debate no Congresso não pode girar em torno da anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Chefe da articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi reforçou a necessidade de o governo disputar a prioridade da pauta. A ministra citou que projetos como isenção do IR até R$ 5 mil, as MPs da redução da conta de luz, do Gás do Povo e a PEC da Segurança são projetos de interesse do país e que os ministros precisam atuar de forma coletiva por ela também no Congresso.

Presentes na reunião, ministros avaliam, sob reserva, que Hugo Motta está "fechado" com o projeto de imposto de renda. Durante a reunião, Hugo Motta foi as redes sociais afirmar que havia falado com Gleisi e "informado que o compromisso da Câmara é votar a matéria que amplia a isenção do imposto de renda via PL 1087/2025, de relatoria do deputado @ArthurLira_. Há um entendimento da Casa que é uma prioridade para o Brasil e os brasileiros."

Frente aumento da pressão da oposição por colocar em pauta o projeto da anistia, Gleisi começou a semana reunindo ministros de partidos aliados no Palácio do Planalto. O encontro contou com os ministros do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações), do MDB, Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades), do PSD, Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André de Paula (Pesca). Também estavam representantes do PSB, o ministro Márcio França (Micro e Pequenas Empresas), e do PCdoB, ministra Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

