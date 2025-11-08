A- A+

TORNADO Gleisi promete medidas de liberação de recursos para o Paraná até segunda-feira Ministra sobrevoou áreas atingidas por tornado e afirmou que objetivo é unir forças para reconstrução das cidades

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou neste sábado que o governo federal reconheceu de imediato a situação de calamidade pública nas cidades paranaenses atingidas pelo tornado que devastou o interior do estado na sexta-feira, deixando ao menos seis mortos e mais de 400 feridos. Gleisi sobrevoou as áreas mais afetadas e disse que o objetivo é “juntar forças” para reconstruir a região.

— Fizemos o reconhecimento imediato de calamidade pública. O governo quer juntar forças para ajudar o Paraná, desde a reconstrução mais imediata, alimentação e itens de higiene pessoal, até o planejamento para a reconstrução da cidade — afirmou a ministra.

Segundo ela, o governo trabalha em conjunto com a Defesa Civil e os ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional e da Saúde para liberar recursos emergenciais.

— Acredito que lá por segunda-feira já tenhamos adiantado a questão de liberação de recursos— disse Gleisi, que coordenou a comitiva federal enviada à região.

Ação emergencial

A visita da ministra ocorre um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar o envio de uma equipe federal ao sudoeste do Paraná, liderada por Gleisi e integrada por representantes dos ministérios da Integração, da Saúde e da Defesa Civil Nacional.

Técnicos especializados em ajuda humanitária e reconstrução já estão nas cidades de Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava, epicentros da tragédia.

O reconhecimento formal da calamidade pública é o passo que permite a liberação imediata de recursos da União para ações de socorro, abrigo e reconstrução, sem a necessidade de tramitação burocrática. A medida também autoriza o repasse de verbas federais aos municípios atingidos, que poderão ser usadas em obras emergenciais, aquisição de alimentos e materiais de higiene, além de assistência a famílias desabrigadas.

Em publicação no X, Lula prestou solidariedade às famílias das vítimas e disse que o governo prestará “todo o auxílio necessário” para reconstruir as cidades.

“Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu o presidente.

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional informou que técnicos da Defesa Civil Nacional e integrantes da Força Nacional do SUS foram mobilizados para atuar junto às autoridades locais. O ministério também confirmou que o reconhecimento da calamidade foi solicitado ainda na noite de sexta-feira e validado neste sábado.

De acordo com o governo do Paraná, o tornado provocou a morte de seis pessoas, sendo uma delas em Guarapuava, e deixou duas desaparecidas. Ao menos 10 mil pessoas foram afetadas em Rio Bonito do Iguaçu, e 432 receberam atendimento médico, nove delas em estado grave. A ventania, que durou poucos minutos, destruiu casas de alvenaria, derrubou árvores inteiras e provocou o tombamento de veículos e caminhões.

Imagens registradas por moradores e equipes de resgate mostram bairros inteiros arrasados. Linhas de energia foram rompidas e o fornecimento de água interrompido em parte das cidades. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil seguem realizando buscas e removendo escombros.

Além da comitiva de Gleisi, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) enviou equipes ao estado. O ministro Wellington Dias afirmou que o governo está atuando em conjunto com as autoridades estaduais e municipais para garantir ajuda humanitária imediata:

“Com o decreto de calamidade, o MDS presta ajuda com cestas de alimentos, abrigo e auxílio abrigamento, além de equipes de apoio psicológico e assistência social. Fiz contato com o governador Ratinho Jr. e seguimos juntos, cuidando de quem mais precisa”, disse Dias.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também manifestou solidariedade às vítimas e afirmou que o governo está “envidando todos os esforços para auxiliar os governos estadual e municipal na reconstrução das infraestruturas destruídas”.

A tragédia mobilizou ainda líderes do Congresso Nacional. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou em nota que as cenas do tornado “comovem o Brasil”:

“São imagens de destruição, mas também de coragem, fé e união de um povo que, mesmo diante da dor, começa a se reerguer. O Senado se une aos paranaenses e se coloca à disposição para somar esforços na reconstrução das vidas, dos lares e da esperança.”

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também se manifestou:

“Em nome da Câmara dos Deputados, expresso minha solidariedade ao povo paranaense. Deixo meu reconhecimento ao trabalho das autoridades locais, equipes de resgate e voluntários, que têm atuado com dedicação no apoio à população atingida.”

