A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, gravou um vídeo citando a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, prevista para esta quinta-feira (30), e afirmando que Bolsonaro terá de explicar para Justiça as suspeitas por crimes que cometeu.

— Aproveite para explicar a Justiça os crimes que você é acusado de ter feito no governo e na campanha. Você pode voltar quando quiser, o que não voltará jamais é o tempo sombrio em que você infelicitou esse país.

A dirigente também cita uma série de ações do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e o aumento real do salário mínimo. Também citou que a tabela do Imposto de Renda voltou a ser corrigida e provocou:

— Coisa que você nunca fez.

Gleisi também citou o incentivo a vacinação pelo governo nacional "para nunca mais repetir o genocídio que você causou na última pandemia". E afirmou que a "vergonhosa lei do teto de gastos" não vai mais vigorar, no momento em que o governo está prestes a divulgar o novo arcabouço fiscal, Gleisi afirmou que o novo modelo vai aumentar investimentos na saúde, educação e segurança.

A presidente do PT também citou que "a farra das armas acabou", em referência aos novos decretos para posse e portes de arma.

— O que é muito bom para o país, e péssimo para seus amigos milicianos, criminosos e terroristas.

