Gleisi reage a ofensas de bolsonaristas após comentário de Lula sobre "mulher bonita": "Misóginos"

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu aos comentários e ofensas proferidas por parlamentares bolsonaristas após uma fala direcionada a ela pelo presidente Lula nesta quarta-feira. Durante um evento no Palácio do Planalto, ele disse que colocou uma "mulher bonita" para chefiar a articulação política e mudar a relação entre o Executivo e o Congresso Nacional.



Após o ocorrido, deputados alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro reagiram com ofensas, críticas e cobranças direcionadas à base do governo. Em resposta, Gleisi classificou os comentários como "machistas e misóginos" e defendeu o presidente como "o líder que mais empoderou mulheres".





"Repudio os ataques canalhas de bolsonaristas, misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o presidente. Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país, a primeira presidenta do PT, o que mais nomeou mulheres ministras, nas estatais, no BB, na CEF, no STM e outros tantos lugares. Que moral vocês têm? Vocês esqueceram das entrevistas, dos vídeos em que Bolsonaro agrediu as mulheres, estimulando a violência política e física, o preconceito, o machismo? Canalhas, respeitem a inteligência do povo brasileiro!", escreveu a ministra no post.

Entre os bolsonaristas que se pronunciaram sobre o assunto, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), "filho 03" do ex-mandatário, fez um post no X ironizando a fala de Lula e dizendo estar "impressionado". "Além de falar e andar, alguns já sabem o que é uma mulher? Agora só falta aprender o conceito de beleza".

No mesmo tom, o líder da oposição na Câmara, Zucco (PL-RS), criticou a fala do presidente em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais. "Lula nos brinda com uma visão inovadora sobre gestão pública, da política como um concurso de beleza. Talvez devêssemos repensar todo o processo eleitoral e trocar debates por desfiles, já que aparentemente é isso que realmente importa", disse o deputado. "É lamentável que na semana das mulheres, o presidente da República enalteça características físicas para justificar a nova ministra", completou na legenda.

Outro a comentar o caso foi o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que afirmou em um post no X que "faltaria pano para as feministas", em referência à possível defesa que aliadas do governo poderiam fazer do presidente. A cobrança foi repetida por Carla Zambelli (PL-SP), que repostou um trecho de um comentário jornalístico sobre o assunto e apontou que a fala de Lula teria sido um "ataque com uma fala misógina dias após o Dia Internacional da Mulher". "Gleisi é amante da democracia. Sendo uma fala de seu mestre, ela jamais irá se ofender. A indicação dessa galera depende de quem fala", declarou Zambelli.

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) também se pronunciou sobre o caso em uma série de posts no X. Em um deles, o parlamentar goiano marcou o líder do PT na Câmara e namorado de Gleisi, Lindberg Farias (PT-RJ), e perguntou se ele não reagiria após o comentário de Lula. "Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP (garota de programa)?? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado", escreveu Gayer.

