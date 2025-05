Gleisi rebate crítica de Bolsonaro a Janja por viagem à China: "Vergonha é defender intervenção"

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu às críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmou sentir “vergonha de ver o comportamento” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja durante a visita à China.

Em resposta, Gleisi declarou que vergonha “é defender intervenção" dos Estados Unidos "na política e no Judiciário do Brasil".

"Quem envergonhou e continua envergonhando o Brasil diante do mundo, é o réu Jair Bolsonaro. (...) Ofendeu presidentes de países amigos, criou crises com parceiros comerciais importantes, a começar pela China, o maior de todos. Prestou continência à bandeira dos EUA, demonstrando toda sua subserviência a interesses estrangeiros", escreveu a ministra em publicação no X nesta quarta-feira.