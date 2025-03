A- A+

BRASIL Gleisi sai em defesa de Moraes e diz que pichação em estátua do STF "não foi ataque com batom" Ministro do STF é criticado por usar vídeos com imagens dos atos de 8 de janeiro durante o julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro réu

A ministra das Relações Institucionais do governo, Gleisi Hoffmann, saiu em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, criticado por ter usado vídeos com imagens dos atos de 8 de janeiro durante o julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados réus por tentativa de golpe. "Não foi um ataque com batom, foi uma tentativa violenta de golpe de estado", destacou ela.

"Dobrar os ataques e as mentiras contra o ministro Alexandre de Moraes, como fazem o réu Jair Bolsonaro e as redes da extrema-direita, só faz ressaltar os acertos do relator e a culpa dos investigados. Ao exibir os vídeos dos atentados de 8 de janeiro no julgamento de ontem, Moraes reavivou a memória da brutalidade que praticaram contra a democracia", publicou a ministra no X nesta quinta-feira.

Ela repetiu as falas usadas por Moraes durante o primeiro dia de julgamento, que criticou o uso de uma "narrativa" de que o Supremo estaria condenando pessoas inocentes, como "velinhas com Bíblia". "Como disse o ministro, não se viam bíblias na Praça, mas cenas de violência extrema que os golpistas e seu comandante tentam apagar. Não foi um ataque com batom, foi uma tentativa violenta de golpe de estado", escreveu.





"Não cabe anistia antes, durante ou depois do julgamento. Cabe a responsabilização, dentro do devido processo legal, de todos os criminosos, em defesa do estado de direito que tentaram abolir", completou Hoffmann.

Nesta quarta-feira, a Primeira Turma do Supremo decidiu por unanimidade tornar Bolsonaro e sete aliados réus por uma suposta tentativa de golpe que teria ocorrido em 2022, após a vitória de Lula nas urnas.

A exibição de vídeos por Moraes aconteceu no último dia de julgamento. A intervenção do magistrado ocorreu enquanto o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, ainda concluía seu voto. A denúncia sobre tentativa de golpe foi aceita por unanimidade pelo colegiado, com o placar de 5 a 0.

O núcleo de ministros mais próximo de Lula orientou as demais áreas do governo a não comentar publicamente a analise denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Na avaliação do Planalto, por se tratar de decisão que cabe estritamente à Justiça, não cabe ao governo ter um posicionamento.

