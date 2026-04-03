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A ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT), anunciou nesta sexta-feira (3) que deixou o governo Lula para disputar uma das duas vagas ao Senado pelo Paraná em outubro.



"Sou pré-candidata ao Senado para defender nosso querido Paraná. E para avançar nosso projeto de país, com prioridade total para o desenvolvimento do Brasil e condições de vida cada vez melhores para o povo brasileiro", escreveu Gleisi pelas redes sociais.



Ela lembrou que ficou um ano na SRI e citou medidas como a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, o Gás do Povo e o programa Pé-de-Meia.





"O salário mínimo e a renda das famílias tiveram aumento real, o desemprego é o menor da história e o país voltou a crescer", completou.



A princípio, Gleisi não ia se candidatar a nenhum cargo nestas eleições, mas ela atendeu a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de garantir uma base maior ao PT no Senado, onde o atual governo enfrenta dificuldades.



Gleisi e mais de uma dezena de outros ministros tiveram que se desincompatibilizar de seus cargos nesta semana para disputar o pleito de outubro. O prazo para desincompatibilização se encerra neste sábado, dia 4.

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