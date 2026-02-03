Qua, 04 de Fevereiro

Gleisi sobre Haddad: Todo mundo tem que entrar em campo e vestir a camisa

Mais cedo, Haddad afirmou à BandNews FM que gostaria de participar da campanha de Lula neste ano

A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi HoffmannA ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann - Foto: Reprodução/CanalGov

A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, manifestou-se após uma declaração feita mais cedo pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com relação ao seu papel na eleição deste ano. A jornalistas na Câmara, nesta terça-feira, 3, Gleisi disse que não viu a declaração de Haddad, mas defendeu que os petistas devem "vestir a camisa".

"Não vi a declaração do ministro Haddad, mas a minha posição é clara: em um momento como este, todo mundo tem que entrar em campo, todo mundo tem que vestir a camisa. É isso o que eu penso", afirmou Gleisi. Na semana passada, a ministra havia defendido que Haddad seja candidato nestas eleições, embora ele já tenha sinalizado que não quer.

Mais cedo, Haddad afirmou à BandNews FM que gostaria de participar da campanha de Lula neste ano. "Vamos ver quem convence quem", disse o petista.

