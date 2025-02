Gleisi terá como missão no governo alinhar apoios políticos para Lula em 2026

A- A+

À frente da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann terá como missão, além de encaminhar as votações de projetos de interesse do governo no Congresso, a articulação dos apoios para a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2026 ou do nome que ele indicar para concorrer.

Lula tem uma boa impressão do trabalho feito pela nova ministra em 2022, quando foi a coordenadora geral de sua campanha ao Planalto e negociou as alianças, tanto no primeiro como no segundo turno.

Pelo plano traçado agora, Gleisi vai cuidar das costuras com as legendas de olho na construção da chapa e na formação de palanques nos estados.

De acordo com aliados, a nova ministra deve ajudar Lula ainda a dar a linha política do governo, como fez na eleição de 2022. A avaliação no Planalto é que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que tem a função de coordenar a gestão, não tem a cabeça voltada para a política e se preocupa mais com o andamento dos projetos.

Petistas acreditam que o governo passará a atuar ainda mais no modo campanha, o que já foi iniciado com a chegada do marqueteiro Sidônio Palmeira em janeiro para assumir a Secretaria de Comunicação Social (Secom).

A ideia é tomar decisões de forma mais rápida e de olho na repercussão popular, já que o governo enfrenta uma queda acentuada de popularidade.

Gleisi e Sidônio atuaram juntos e desenvolveram uma relação de proximidade na campanha de 2022. Devem agora repetir a parceria.

Aliados entendem que a dupla formará junto com Rui Costa o núcleo duro do governo, algo que até então não existia, na visão de lideranças petistas e integrantes do governo.

