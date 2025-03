Gleisi terá reunião com Hugo Motta sobre agenda no Congresso e participação de partidos no governo

A- A+

A deputada federal e nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann (PT-PR), deve se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), no próximo domingo, para discutir as agendas prioritárias do governo no Congresso e dar continuidade ao debate sobre como atender aos partidos de centro com trocas nos comandos dos ministérios.

Hoffmann assumirá oficialmente a SRI na segunda-feira, em uma cerimônia no Palácio do Planalto.

Uma das siglas que pode ser contemplada é o PSD, que vem reclamando da representação na Esplanada. Apesar de a legenda ter os Ministérios da Agricultura e Minas e Energia, os cargos são indicações da bancada no Senado.

O PSD na Câmara tem apenas o Ministério da Pesca, considerado de baixo orçamento e pouca capilaridade política, quando as ações da pasta chegam a diversos municípios pelo país.

Como mostrou o Globo na semana passada, um dos ministérios cotados para o PSD da Câmara é o da Ciência e Tecnologia. Lideranças do partido afirmam que o atual ministro da Pesca, André de Paula (PE), deve continuar sendo o indicado pela legenda na mudança de pasta.

Gleisi Hoffmann também articula para que um deputado de um partido de centro assuma a liderança do governo na Câmara. Mas assumir o cargo tem sido visto pelos partidos como uma dor de cabeça, já que se assume um compromisso com o governo, mas sem verbas a serem distribuídas, ou ações com potencial para atendimento da base, como ocorre nos ministérios.

Petistas avaliam que o atual líder do governo, José Guimarães (PT-CE), deve permanecer no cargo por mais alguns meses, pelo menos até a relação com os partidos de centro melhorar a ponto da liderança na Câmara voltar a ser atrativa.

Líderes afirmam ainda que o nome do novo representante do governo teria que ser de alguém com bom trânsito e diálogo com a oposição.

Uma opção cogitada dentro da base governista é indicar o PDT ou o PSB para a liderança, já que são partidos mais próximos a Lula, mas não carregam a rejeição do PT. Também foram citados os nomes de Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB, Antonio Brito (BA), líder do PSD, e Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

