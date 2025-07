A- A+

política Gleisi vence disputa interna no PT e frustra plano de filho de José Dirceu no Paraná Aliado da ministra, Arilson Chiorato derrota Zeca Dirceu; deputado vai recorrer

Após um período de disputas e divisões internas, o grupo político liderado pela ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, consolidou sua força no PT do Paraná. Seu aliado, o deputado estadual Arilson Chiorato, foi reeleito presidente do diretório estadual, vencendo o deputado federal Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu.

A vitória de Chiorato reposiciona o tabuleiro político do partido no estado para 2026, ano em que tanto Gleisi quanto Zeca são cotados como possíveis candidatos ao Senado.

Derrotado, Zeca Dirceu afirmou que pretende recorrer do resultado. Antes mesmo da eleição, ele já vinha apontando desequilíbrios no processo.

"O presidente atual perdeu" disse ao Globo após o primeiro turno.

Seu pai, José Dirceu, deve voltar a integrar o diretório nacional do partido. Pré-candidato a deputado federal, ele planeja formar uma chapa competitiva ao lado do filho.

O desejo de ser presidente estadual ocorreu após Zeca ter sido preterido na disputa pela prefeitura de Curitiba, em 2024, quando não recebeu apoio do diretório local.

Fundador do PT em 1980, Dirceu já ocupou cargos de peso nos diretórios paulista e nacional. Internamente, seu filho Zeca acumula atritos com o grupo de Gleisi. As tensões aumentaram nas eleições municipais, quando ele e a deputada federal Carol Dartora defenderam uma candidatura própria em Curitiba. Ambos chegaram a colocar seus nomes à disposição, mas os diretórios estadual e nacional optaram por apoiar o deputado federal Luciano Ducci (PSB), que acabou em terceiro lugar na disputa.

