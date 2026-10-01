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Eleições 2026 Globo anuncia cancelamento do debate presidencial na noite desta quinta-feira (1ª) O cancelamento aconteceu em meio à desistência do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e à decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, de incluir Renan Santos (Novo) no debate

A TV Globo decidiu cancelar o debate presidencial que seria realizado na noite desta quinta-feira (1º).

O cancelamento aconteceu em meio à desistência do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e à decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar que a emissora incluísse Renan Santos (Missão) no debate.

Segundo a emissora, as sucessivas decisões judiciais tomadas momentos antes da realização do debate causam insegurança jurídica e representam uma interferência indevida na liberdade que os veículos de imprensa têm para organizar os debates eleitorais.

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já havia confirmado à emissora que não compareceria ao confronto entre os presidenciáveis. Ele participa, nesta quinta-feira, de uma entrevista no Flow Podcast.

Além disso, segundo decisão da ministra Stella Aranha, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos não podiam fazer perguntas ao púlpito reservado ao presidente Lula, que seria mantido vazio no cenário, com uma placa que o identificasse.

A TV Globo também mencionou a decisão do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, na última terça-feira (29), como um dos motivos do cancelamento do debate entre os candidatos à presidência da República. A medida alterou o entendimento do próprio TSE na contagem de parlamentares no Congresso para fins de debate e decidiu que Romeu Zema (Novo) teria o direito de participar do debate.

No horário em que o debate seria exibido, a Globo transmitirá o capítulo inédito da novela "Quem Ama Cuida".

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