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DEBATE Globo define regras para o debate entre Flávio Bolsonaro e Lula; saiba como vai funcionar Embate entre presidenciáveis está marcado para esta sexta-feira (23)

As regras do debate presidencial de segundo turno da Rede Globo, marcado para sexta-feira (23), foram definidas pela emissora de televisão.

Será o segundo encontro, passada a primeira etapa das eleições, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL), senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O confronto está previsto para começar logo após o 'Jornal Nacional'.

A Globo dividiu o debate em quatro blocos com considerações finais, e terá perguntas entre os postulantes ao Palácio do Planalto. Três deles contarão com temas determinados e um de tema livre.

A ordem será definida por sorteio, pelo jornalista César Tralli, mediador do debate. Os candidatos poderão circular livremente pelo cenário.

A emissora também confirmou que fará checagem de fatos das declarações feitas pelos candidatos durante o embate.

O encontro poderá ser acompanhado pela TV Globo e conta com transmissão pela GloboNews, pelo portal de notícias G1, e pela plataforma de streaming da emissora, Globoplay

Divisão de blocos

A emissora prevê seis rodadas no primeiro bloco com assuntos relacionados a diferentes regiões do País - associados a um tema prioritário de âmbito nacional.

Lula e Flávio terão três minutos por rodada, divididos entre pergunta e réplica ou resposta e tréplica.

Nos dois blocos seguintes, os candidatos terão de escolher temas apresentados para formular perguntas, com os mesmos três minutos. Nos três primeiros blocos, o candidato que tiver a palavra poderá se movimentar pelo cenário. O oponente deverá permanecer no púlpito.

O quarto bloco será de tema livre, e cada candidato terá oito minutos de fala, sem limite de intervenções. A movimentação pelo cenário será permitida, mas delimitada em dois lados do estúdio

Após o debate, os candidatos poderão participar de uma entrevista coletiva na sala de imprensa com 10 minutos para cada um. Essa ordem também foi definida por sorteio: Lula primeiro e, depois, Flávio Bolsonaro.

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