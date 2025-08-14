A- A+

ao vivo Goiana: Lula inaugura, ao lado de outras autoridades, fábrica de hemoderivados da Hemobrás; assista Presidente cumpre agenda em Pernambuco nesta quinta-feira (14)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia a primeira agenda do dia em Pernambuco, nesta quinta-feira (14). Petista inaugura fábrica de hemoderivados da Hemobrás, em Goiana, na Zona da Mata Norte do estado.

A cerimônia marca a entrega da nova planta industrial da Hemobrás. A unidade foi construída para processar o plasma obtido nas doações de sangue realizadas no Brasil e transformá-lo em medicamentos como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação.

O objetivo, segundo o governo federal, é ampliar a oferta desses insumos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzir a dependência de importações, o que poderá gerar economia de recursos e maior autonomia na área de saúde.

Participam da agenda nomes como o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a vice-governadora do estado, Priscila Krause, e o prefeito do Recife, João Campos.

Assista ao vivo:

