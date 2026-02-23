Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUSTIÇA

Golpe: STF tem maioria para manter penas de condenados do Núcleo 3

Primeira Turma julga recursos das defesas dos condenados

Reportar Erro
Supremo Tribunal Federal (STF)Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos, nesta segunda-feira (23), para manter a condenação de sete réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

O colegiado realiza o julgamento dos recursos protocolados pela defesa dos condenados. O julgamento virtual começou na sexta-feira (13) e será finalizado nesta terça-feira (24). 

No núcleo, há militares que faziam parte do grupamento de forças especiais do Exército, identificados como “kids pretos”. 

Leia também

• Viana recorre ao STF para obrigar depoimento de Vorcaro na CPMI

• Boulos diz que STF foi vital para preservar democracia, mas não está "acima do bem e do mal"

• Caso Marielle: entenda como será o rito do julgamento na primeira turma do STF

Até o momento, Alexandre de Moraes, relator, e os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino votaram para manter as condenações, que foram definidas em novembro do ano passado. Falta o voto de Cármen Lúcia. 

As condenações ocorreram pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os réus foram acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de planejar ações táticas para efetivar o plano golpista e tentar sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022. O grupo também disseminou notícias falsas sobre as eleições, fez pressão junto ao alto comando das Forças Armadas para aderirem ao golpe.

Confira as penas dos réus

Reportar Erro

Veja também

Newsletter