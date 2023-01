Golpismo e ódio na internet podem vir a ser proibidos por lei

A- A+

O Ministério da Justiça quer coibir o uso das chamadas plataformas digitais (redes sociais, aplicativos de mensagem e sites) na disseminação de ódio e de ideias antidemocráticas por meio de uma lei, que será encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ministro Flávio Dino pretende levar essa lei a Lula na semana que vem. A informação é da Carta Capital.

Segundo a revista, o projeto terá regras sobre direito de resposta aos atingidos por mensagens ofensivas, sobre a retirada de circulação desse tipo de conteúdo e sobre uma espécie de compromisso ético que as plataformas terão de assumir.

Com a lei, tenta-se evitar, por exemplo, que as plataformas sejam utilizadas para incitar violência contra os três poderes da República e para estimular outros crimes, como pedofilia, racismo e terrorismo.

A conclusão da lei foi adiantada pela por conta dos atos antidemocráticos e golpistas que tomaram Brasília de assalto no último dia 8.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é alvo de investigação exatamente por “incitação” ao crime, devido a uma publicação no Facebook feita dois dias após a confusão.

Bolsonaro postou, na madrugada de 10 para 11 de janeiro, um vídeo com uma entrevista de um procurador do Mato Grosso do Sul no qual o entrevistado diz ter havido “fraude” na eleição de Lula. Pouco tempo depois, o material saiu do ar.

A Procuradoria Geral da República (PGR) investiga se a postagem de Bolsonaro gerou consequências, como incentivar seguidores a praticar violência. O juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a apuração.

Incitação ao crime é considerado delito. Está previsto no artigo 286 do Código Penal. Pode custar de três a seis meses de prisão. Não há, no entanto, lei específica sobre esse tipo de delito praticado nas plataformas digitais, algo que pode vir a ser incluído nessa nova lei.

