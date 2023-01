Golpistas ateiam fogo em trecho da Marginal Tietê, e PM desbloqueia via em São Paulo

A- A+

Apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) bloquearam a Marginal Tietê, no início da manhã desta segunda-feira (09), com entulhos e pneus. Esta é a via expressa mais importante da cidade de São Paulo, responsável por interligar diversos bairros e se conectar a rodovias.

A ação, que impediu a passagem de veículos, se deu um dia após os atos terroristas na sede dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo, e foi desbloqueada pela Polícia Militar. As manifestações extremistas são lideradas por pessoas contrárias à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O bloqueio começou às 5h40min e a pista foi completamente liberada às 7h22.

Internautas compartilharam fotos e vídeos da via obstruída nas redes sociais. Em imagens publicadas no Twitter, é possível ver carros na contramão tentando driblar os bloqueios no trânsito. Segundo os relatos, a situação ficou pior para os motoristas que chegavam da Avenida Presidente Castelo Branco, com sentido à capital.

