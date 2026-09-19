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PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA Gonet classificou relação com Vorcaro como brevíssima e banal três dias antes de foto ser divulgada Em sessão do STF, chefe da PGR também havia declarado que mensagens de celular de Vorcaro que citam ele "não tem relevância jurídica"

Três dias antes da revelação de uma foto em que aparece junto com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, em uma mesa com charuto e uísque, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, minimizou a relação que tinha o protagonista do caso de escândalo de fraude financeira.

Em discurso durante sessão do Supremo Tribunal Federal, Gonet declarou que a única vez que se encontrou com Vorcaro se deu com a presença de “várias autoridades” e que esteve em uma ligação com ele, mas de forma “brevíssima e banal”.

Como mostrou o GLOBO na noite desta sexta-feira, mensagens extraídas do celular de Vorcaro trouxeram à tona uma foto em que ele e Gonet aparecem em uma degustação de uísque em Londres, no Reino Unido. A imagem foi feita durante um evento reservado a autoridades e patrocinado pelo Master.

O registro foi encontrado pela Polícia Federal (PF) em mensagens extraídas do celular de Vorcaro, em que o banqueiro aparece sentado próximo a Gonet. Ele sorri descontraído, exibindo um charuto nas mãos e em frente a uma mesa com copos de uísque.

Na sessão do STF da última terça-feira, Gonet também disse que as mensagens do celular de Vorcaro que citam ele não possuem “nenhuma relevância jurídica”.

– Eu gostaria de deixar isso claro até para evitar qualquer mal-entendido. Não existe e nem tive relacionamento de proximidade com o senhor Vorcaro. O único encontro que tive com o senhor Vorcaro se deu com várias autoridades em abril de 2024. A única ligação, intermediada por um advogado, foi brevíssima e banal. De fato, o resultado da IPJ (Informação de Polícia Judiciária) aponta apenas mensagens sem nenhuma relevância jurídica.

Foto encaminhada pelo advogado Ciro Soares (o terceiro, da esquerda para a direita) a celular de Vorcaro mostra banqueiro (o primeiro à esq.) com Paulo Gonet (à direita na imagem) fumando charuto | Foto extraída do celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal

A imagem foi enviada pelo advogado Ciro Soares, ex-defensor do Banco Master, em 19 de junho de 2025, seguida da mensagem: "PG me mandou". PG são as iniciais de Paulo Gonet. Procurada pelo GLOBO, a assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República confirma a autenticidade da foto e diz que não vai comentar. A pessoas próximas, Gonet afirma que a foto foi tirada em abril de 2024, mas que não revela nenhuma intimidade com Vorcaro.

O chefe da PGR ainda não se manifestou depois da divulgação da foto.

As mensagens de Soares e Vorcaro que citam Gonet foram reveladas há duas semanas, quando o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tornou público um relatório da PF que também inclui citações ao ministro Alexandre de Moraes.

Na ocasião, Mendonça pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, que o caso fosse levado ao plenário da Corte, o que ocorreu na terça-feira passada, na mesma sessão em que o chefe da PGR comentou sobre a relação com Vorcaro. A discussão, porém, foi interrompida após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Durante a sessão do Supremo de terça, Gonet também negou ter praticado qualquer irregularidade:

– Eu gostaria de fazer uma pontuação que me parece muito importante tendo em vista a menção ao meu nome e ao cargo de procurador-geral da República. Procurador-geral da República só pode ser investigado depois de autorização do órgão próprio do Ministério Público Federal, mas eu fico feliz que o ministro André Mendonça tenha reconhecido que não havia nada do que foi colhido que pudesse induzir alguma prática de ilícito por parte do procurador-geral da República.

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