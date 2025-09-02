A- A+

Justiça Gonet diz que Bolsonaro e demais réus "documentaram" a trama golpista e pede condenação Ex-mandatário é acusado de liderar uma tentativa de golpe de Estado; Braga Netto, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Anderson Torres, Almir Garnier e Alexandre Ramagem também respondem

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou ao ler o parecer em que pede a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros sete réus na trama golpista que a ofensiva, para ser caracterizada, não precisa de uma "ordem assinada pelo presidente".

De acordo com ele, toda a ofensiva foi "documentada" pelos acusados. O julgamento ocorre na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Para que a tentativa se consolide não é indispensável que haja ordem assinada pelo presidente da República. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que, quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso — disse Gonet, ressaltando que a ofensiva não pode ser reduzida a um evento de pouca importância. — Não podem ser tratados como devaneios utópicos anódinos, como aventuras consideradas nem como precipitações a serem reduzidas, com o passar dos dias, a um plano bonachão.

Leia a íntegra:

Sustentação Oral PGR - Paulo Gonet by Folha de Pernambuco

