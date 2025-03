Gonet diz que denúncia descreve "conduta criminosa" de Bolsonaro e outros acusados na trama golpista

A- A+

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que a denúncia da trama golpista descreve a "conduta criminosa" do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 acusados na tentativa de golpe de Estado.

"Superadas as preliminares suscitadas pelos denunciados, basta anotar, quanto ao mérito, que “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente” e que, na espécie, a denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, “explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados”, escreve Gonet.

Ele apresentou nesta quinta-feira uma manifestação rebatendo os argumentos apresentados pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros investigados em resposta à denúncia sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. Gonet defendeu a rejeição dos argumentos apresentados e o recebimento da denúncia.





No sábado, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, havia solicitado a manifestação da PGR em relação às respostas apresentadas à denúncia.

Gonet respondeu, de forma conjunta, os argumentos apresentados pelos oito investigados que fazem parte do chamado "núcleo central" da suposta organização criminosa. A PGR fatiou a denúncia em cinco núcleos, para facilitar a análise. No total, 34 pessoas foram denunciadas.

Além de Bolsonaro, estão nesse primeiro grupo quatro ex-ministros Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, atual deputado federal.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro que fechou acordo de delação premiada, também foi colocado nesse núcleo.

