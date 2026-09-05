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INVESTIGAÇÃO Gonet pede a Fachin aval para investigar Mendonça por suspeita de interferência na PF Procurador-geral apura 'possível ocorrência de ordem ou interferência externa' em relatório sobre mensagens entre Moraes e Vorcaro

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, abriu uma investigação para apurar se houve interferência na Polícia Federal na elaboração de um relatório que detalhou mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, para apurar a possível participação do ministro André Mendonça no caso.

"Notifique-se a autoridade policial para esclarecer as circunstâncias em torno da confecção da IPJ-A n. 3298613/2026, notadamente quanto a possível ocorrência de ordem ou interferência externa em sua elaboração, que tenha maculado seu conteúdo", escreveu Gonet no despacho que abre a apuração.

O relatório citado foi determinado por Mendonça para esclarecer quem seriam interlocutores de Vorcaro nas mensagens. Em resposta, a PF apresentou um documento de 218 páginas que apresenta uma série de mensagens do banqueiro a Moraes e conversas que mencionam outras autoridades, como o próprio Gonet e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Gonet alega que a PGR não foi consultada sobre a confecção do documento e que, por isso, foi impedida de "realizar o necessário controle externo da atividade policial, etapa essencial a qualquer investigação".

Em ofício direcionado a Fachin, o procurador-geral informou que abriu a apuração sobre a possível interferência e citou o artigo da lei que exige a autorização da Corte para investigações que envolvam magistrados.

Relatório cita Gonet

O mesmo relatório da PF que traz mensagens de Vorcaro a Moraes menciona Gonet. Em 15 de março de 2025, o advogado Ciro Rocha Soares enviou a Vorcaro uma foto em que aparece ao lado de Gonet.

Na sequência, escreveu: “Liga aqui” e, depois, “Ele quer falar com você”. Poucos minutos mais tarde, segundo o relatório, foram registradas quatro chamadas de voz entre Vorcaro e Ciro, a última delas com duração de 3 minutos e 49 segundos.

Em 28 de março, Ciro voltou a encaminhar a Vorcaro mensagens atribuídas a Gonet. “Já estou com saudades de você!”, dizia uma das mensagens. Vorcaro agradeceu. Na sequência, Ciro afirmou que o procurador-geral “lhe adora” e que iria a Londres com o grupo. Em seguida, encaminha a mensagem em que o procurador diz: “Oba! Tomara que tenha charuto e Macalan”. No dia seguinte, o advogado perguntou ao banqueiro se o filho de Gonet poderia acompanhá-los na viagem. Vorcaro respondeu: “Óbvio, né”.

Entenda a crise

Na sequência da divulgação do documento, a crise ganhou novo capítulo com um pedido apresentado por Moraes para que Mendonça seja investigado pelo que classificou como “indícios de crimes” cometidos pelo colega de Corte na condução de inquéritos relatados por ele, em especial o relativo ao escândalo do Master.

Diante da turbulência interna que amplia as pressões sobre si, o presidente da Corte, Edson Fachin, abriu um procedimento para tratar do caso.

Moraes enviou a Fachin relatórios de inteligência da PF apontando supostas irregularidades na atuação de Mendonça, como o direcionamento de investigações com fins políticos e irregularidades na condução de delações.

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