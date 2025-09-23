A- A+

BRASIL Gonet tenta se equilibrar entre investigações que miram em bolsonaristas e pressão no Senado Flávio Bolsonaro tem criticado chefe da PGR após o ex-presidente ter sido condenado no caso da trama golpista

Responsável pela denúncia contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o blogueiro Paulo Figueiredo por tentar coagir ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, precisará se equilibrar nos próximos meses para não ter sua recondução barrada pelo Senado.

Desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, a partir da confirmação da acusação de Gonet, a oposição aumentou a pressão para que a indicação seja derrotada em plenário.

Indicado antecipadamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mais um mandato de dois anos, o chefe do Ministério Público precisará do voto de mais da metade dos senadores para poder continuar.

Em dezembro de 2023, quando teve o nome aprovado pelos senadores, Gonet recebeu 65 votos a favor e apenas 11 contrários, placar que indicou apoio mesmo entre os opositores ao governo Lula.

Na quinta-feira, logo após o STF ter alcançado maioria para condenar Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) citou Gonet e disse que desta vez ele pode enfrentar dificuldades.





— Parabéns, Gonet. O seu troféu está aí, você foi indicado para recondução. Agora vai ter que esperar mais um pouquinho para poder ser aprovado no Senado Federal. Eu tenho vergonha. Eu imagino que seus alunos tenham vergonha de ter tido você como professor — disse o filho mais velho do ex-presidente, que é membro suplente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado responsável por sabatinar e aprovar o nome do procurador-geral.

Já na segunda-feira, em reação à denúncia por coação de processo, Eduardo Bolsonaro reagiu. Em nota conjunta com Paulo Figueiredo, o parlamentar descreve a ação como uma “denúncia fajuta dos lacaios do (ministro) Alexandre (de Moraes) na PGR” e afirma que ela evidencia “a perseguição política em curso”.

Outras investigações

Além da trama golpista, o chefe da PGR continua responsável por outras investigações sensíveis envolvendo Bolsonaro e familiares, que podem ter andamento nos próximos meses e aumentar a insatisfação entre os membros da oposição.

A PGR analisa, por exemplo, investigação da Polícia Federal sobre a Abin Paralela, que envolve o ex-presidente. Além disso, há a apuração sobre o patrocínio a sanções contra magistrados.

A PF atribuiu crimes a Bolsonaro e a dois de seus filhos nesses casos: o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro e Eduardo no segundo.

A investigação da Abin Paralela analisa um suposto esquema de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A PGR também pode se manifestar em investigações envolvendo possíveis desvios de emendas parlamentares, tema sensível para congressistas. Diversas apurações sigilosas sobre esse tema tramitam no STF.

Além de Flávio, outros integrantes da oposição também criticam Gonet, mas adotam cautela sobre a possibilidade de ele ter a recondução barrada. O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), por exemplo, afirmou que ele deve "suar" para conseguir um novo mandato.

— Por enquanto não há nenhuma estratégia da oposição, mas ele vai suar — disse Mourão, que foi vice-presidente no governo Bolsonaro.

Marcos Rogério (PL-RO), titular da CCJ e vice-líder da oposição no Senado, disse que é cedo para avaliar o tamanho do apoio ou da rejeição dele, mas também criticou o PGR.

— Ele (Gonet) construiu a imagem dele, se ela é boa ou ruim vai depender da análise de cada um dos lados da política. Eu não diria que nesse momento seja mais favorável ou menos favorável. Ele fez escolhas. Poderia ter sido mais cauteloso, mais imparcial, mas escolheu não ser — declarou

Já Otto Alencar (PSD-BA), presidente da CCJ do Senado, disse que a sabatina para analisar a recondução ainda não está marcada, mas vai acontecer até novembro, antes do prazo em que termina o atual mandato dele como chefe da PGR.

— Nem falei com ele e ele nem ligou para mim. O prazo é até novembro. Ele vai ter que terminar esse processo do grupo da trama golpista e depois certamente ele vai procurar, como fez da outra vez, os senadores e conversar.

O presidente da CCJ disse que não é possível medir o apoio que Gonet tem porque o voto dos senadores é secreto, mas declarou que o trabalho dele ao apresentar a denúncia contra Bolsonaro não deveria ser motivo para prejudicá-lo.

—Eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Se qualquer representante do Ministério Público ou da Justiça contraria uma pessoa, então ele deve ser julgado porque tomou uma decisão legal contra essa pessoa? — questionou o senador do PSD.

O mandato de Gonet, que tomou posse em dezembro de 2023, só termina em dezembro deste ano, e a decisão da recondução ocorreu no fim de agosto, às vésperas do início do julgamento que levou à condenação de Bolsonaro por participação na trama golpista.

Nos bastidores do Planalto e do Judiciário, a iniciativa de antecipar a recondução de Gonet foi vista como um aceno de Lula a Gonet. Sinalizando que concorda com a atuação do procurador-geral da República. A medida também busca evitar especulações comuns ao fim do mandato, a chamada bolsa de apostas sobre a sucessão no MPF.

Enquanto isso, Gonet ainda continuará atuando nas ações dos demais núcleos da trama golpista. Há duas semanas, ele pediu a condenação dos sete integrantes do chamado núcleo quatro, que seria responsável pela estratégia de desinformação do grupo. Agora as defesas também irão se manifestar, e depois o julgamento será marcado.

A próxima manifestação da PGR deve ocorrer até o fim dessa semana na ação do núcleo dois, acusado de gerenciar as atividades. Estão nesse grupo, entre outros, o general Mario Fernandes, o ex-assessor Filipe Martins e o ex-direitor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. Gonet tem até sexta-feira para apresentar suas alegações finais neste caso. Ainda há uma quarta ação penal contra dez integrantes do núcleo três, formado por militares e por um policial federal, que está em um estágio anterior de tramitação.

