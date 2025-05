A- A+

REDES SOCIAIS "Google e Meta estão do lado certo", diz Bolsonaro sobre regulação de redes sociais Representantes das big techs ministraram palestras em seminário de comunicação do PL em Fortaleza

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Google e a Meta estão "do lado certo" ao discursar sobre liberdade de expressão e contra a "censura" em plataformas digitais. O comentário foi feito durante o seminário de comunicação do PL, organizado em Fortaleza nesta sexta-feira, e que contou com workshops ministrados por representantes de ambas as big techs. As palestras tiveram enfoque no uso de Inteligência Artificial (IA) e na produção de conteúdo para as redes sociais.

— Passaram por aqui representantes da Google e da Meta, que estão do lado certo, juntamente com a diretriz da primeira emenda dos Estados Unidos, que fala sobre liberdade de expressão. Ela é a nossa alma, o nosso oxigênio — disse Bolsonaro. — Nós sabemos o que está acontecendo, dá para mudar, tem que mudar, vamos lutar. Eu irei às últimas consequências e fazer o possível para que nós possamos, sim, ter liberdade e tranquilidade em nosso país.

O comentário foi feito em meio ao embate entre as big techs e o governo Lula, que prepara um novo projeto de responsabilização de plataformas digitais nos casos de omissão das empresas no caso do consentimento de crimes online. O texto, elaborado pela Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, prevê que uma autoridade da administração pública, ainda a ser definida, irá assumir o papel de órgão regulador dos serviços digitais e terá a prerrogativa de notificar as empresas sobre os abusos.

A discussão da regulação das redes sociais voltou aos holofotes recentemente após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja da Silva pedirem uma intervenção no TikTok ao presidente chinês Xi Jinping em um jantar em Pequim. A nova proposta, no entanto, difere do PL das redes sociais, que acabou travado na Câmara por propor análise e restrição a conteúdos e notícias falsas nas redes, com punições às plataformas digitais. À época, a proposta teve grande resistência de parlamentares de direita e acabou barrada em plenário.

Elogio à Santa Catarina por não ter presença da esquerda

Durante o discurso, Bolsonaro também proferiu elogios à Santa Catarina e se referiu ao estado como "o melhor do Brasil" por não ter o histórico de figuras ligadas à esquerda no comando do governo do estado, ao compará-lo. O comentário após o governador, Jorginho Mello (PL-SC), ser criticado por ter faltado um evento que teve a presença de Lula e ser classificado como "ingrato" pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

— Por que o fluxo migratório é do Nordeste para o Sudeste? É porque aqui a esquerda está há mais de 20 anos de poder aqui na região. A origem dos problemas está nas nossas. Por que o melhor estado do país é Santa Catarina? É porque o PT nunca passou por lá, porque onde passa, a gente desse partido deixa um rastro de miséria, de cultura inadequada e de destruição — disse o ex-presidente.

