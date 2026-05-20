"Gostaria de ter Raquel no palanque do presidente Lula", afirma Marília Arraes

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Adversária da governadora Raquel Lyra (PSD) no segundo turno da última eleição, a ex-deputada e atual pré-candidata ao Senado Marília Arraes (PDT) revelou que gostaria de ter a gestora no palanque do presidente Lula (PT). Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Marília afirmou que lamentava a postura “em cima do muro” de Raquel e chegou a citar o tio dela, o ex-ministro Fernando Lyra, um dos artífices da reabertura democrática do país nos anos 1980, para reforçar que o povo reconhece quem não assume um lado.

“O próprio tio da governadora dizia que o povo identifica bem quem está do lado de lá e quem está do lado de cá. E está bem afirmado quem defende o projeto do presidente Lula, quais as lideranças políticas que historicamente estiveram do lado de cá. E, do lado de lá, tem muita gente que defende Bolsonaro com ela (Raquel). Gilson Machado (Podemos), que foi ministro de Bolsonaro, Mendonça Filho, que agora está no PL, e o próprio Anderson Ferreira (PL), que é diretamente ligado a Bolsonaro, estão no palanque da governadora, entre tantas outras forças políticas. É uma pena isso”, afirmou Marília.

“Mas se ela quiser apoiar o presidente Lula, qual é o problema? A gente precisa de apoio para o presidente Lula, a gente precisa ganhar essa eleição. Então tem que, sim, aceitar todo apoio. Agora, o povo vai definir bem, o povo vai discernir quem é do lado de lá e quem é do lado de cá. Para o presidente Lula, a gente quer todo apoio possível. Eu não sei se ela vai sair de cima do muro e defender o presidente Lula, até porque ela não fez isso na outra eleição, que era crucial. E nessa eleição é crucial também a definição de um campo político, dada a polarização que a gente vive no Brasil e no mundo. Ela insiste em se colocar em cima do muro e dizer que tanto faz, então acho isso uma pena. Gostaria muito de ter, não somente aqui, mas em vários outros estados, vários palanques para o presidente Lula”, completou Marília.

Sobre a conversa que teve recentemente com a governadora, da qual surgiram especulações de que ela poderia ir para o palanque de Raquel, a ex-deputada disse que o encontro “faz parte do diálogo político”. “Não considero que eu tenha nenhum inimigo na política, de maneira alguma. Mas funciona assim: qualquer conversa que é feita comigo deixa bem claro de que lado estou, o que defendo e o que pretendo fazer”, resumiu.

Marília também falou das divergências com seus atuais colegas de chapa, as quais teriam sido superadas. Segundo ela, a aliança “não significa que há 100% de convergências”, mas que ela e o primo João têm “a maturidade de passar por cima de eventuais divergências e priorizar as convergências”. “Houve alguns desentendimentos de natureza política, não diretamente com o ex-prefeito, mas com o conjunto de que ele fazia parte na época, em relação a posicionamentos políticos e ideológicos. Foi sempre essa a nossa questão e discussão. Hoje o PSB e João Campos são uma base importantíssima de apoio ao presidente Lula e à democracia. E o nosso diálogo começou num momento extremamente crítico da política nacional, que foi em 2022, quando a gente estava vivendo o embate de Lula e Bolsonaro. A gente precisou se unir para garantir que um governo popular e que defendesse a democracia fosse eleito no Brasil. A gente teve embates políticos, o que é natural, e houve uma convergência”, relatou a pré-candidata ao Senado.

Por fim, as divergências com Humberto Costa também foram “internas e obviamente superadas”, segundo Marília. “É essencial que Humberto esteja no Senado. Ninguém tem dúvida da firmeza de seus posicionamentos, assim como o Brasil não tem dúvida de que lado me posiciono, de que lado eu estou. Então não tem por que nós não estarmos juntos nisso. O projeto é muito maior, vai muito além de divergências pontuais ou do passado. A gente tem que olhar para o futuro do país, para a democracia, para o Brasil que a gente quer entregar para os nossos filhos”, concluiu.

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