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Política Gouveia diz que voto distrital pode avançar na próxima legislatura O deputado federal eleito Marcelo Gouveia (Podemos) manifestou apoio à discussão sobre a implantação do voto distrital misto no Brasil, mas defendeu cautela na elaboração e aprovação da proposta

O deputado federal eleito Marcelo Gouveia (Podemos) manifestou apoio à discussão sobre a implantação do voto distrital misto no Brasil, mas defendeu cautela na elaboração e aprovação da proposta. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o parlamentar afirmou que o modelo pode aproximar os eleitores de seus representantes e reduzir distorções do atual sistema proporcional. “Eu sou muito simpático ao voto distrital, porque entendo que uma região se comunica muito bem com seus representantes”, declarou.

Apesar disso, o parlamentar ressaltou a necessidade de aprofundar o debate sobre a delimitação dos distritos e os critérios de distribuição das vagas. “É um tema muito importante, mas requer tempo. Acho que não consegue ser aprovado a toque de caixa”, ponderou.

Ex-prefeito de Paudalho e ex-presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Gouveia afirmou que pretende fazer do municipalismo uma das principais bandeiras de seu mandato na Câmara dos Deputados. Eleito com mais de 183 mil votos, o parlamentar destacou a necessidade de rediscutir o Pacto Federativo e ampliar o financiamento da saúde pública, especialmente nos pequenos e médios municípios. “O SUS precisa ter atualização do valor da tabela, precisa buscar fonte de financiamento. A gente precisa ajudar os pequenos e médios municípios pernambucanos”, afirmou. Segundo ele, a prioridade será defender os interesses de Pernambuco, com atenção especial à Mata Norte, e buscar recursos e investimentos para as cidades.

Sobre a concessão dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto da Compesa, Gouveia defendeu o modelo adotado pelo governo Raquel Lyra (PSD), argumentando que a participação da iniciativa privada é necessária para viabilizar investimentos bilionários em saneamento. O deputado ressaltou que a produção de água permanece sob responsabilidade da estatal e que as concessionárias deverão ampliar a rede de distribuição e o tratamento de esgoto. “Tenho certeza absoluta de que o caminho adotado pela governadora Raquel Lyra foi o caminho necessário para que pudessem ser feitos esses investimentos”, declarou.

Apesar do posicionamento favorável, o parlamentar reconheceu que ainda precisa se aprofundar nos desdobramentos recentes da concessão e defendeu a fiscalização dos contratos e das tarifas cobradas à população. Segundo ele, a sociedade deve acompanhar a execução dos serviços para garantir que os investimentos resultem em melhorias efetivas, sem custos superiores aos previstos. “A sociedade como um todo tem que estar acompanhando de perto para que a população tenha o benefício, mas também não pague a conta acima do previsto em edital de licitação”, observou.

Em relação ao posicionamento político na Câmara, Marcelo Gouveia afirmou que pretende atuar como um deputado de centro, sem alinhamento automático ao governo Lula (PT) ou à oposição. Segundo ele, a direção nacional do Podemos permite que seus parlamentares adotem posições conforme as demandas de suas bases eleitorais. “Eu votarei o que for importante para o Brasil, o que for importante para Pernambuco. Eu me alinho como um deputado de centro, onde há pautas da direita que julgo importantes e também há pautas da esquerda que entendo que são importantes”, explicou. O parlamentar acrescentou que buscará diálogo com o Governo Federal, mantendo como referência os interesses de Pernambuco.

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