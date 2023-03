A- A+

Atos golpistas Moraes permite retorno de Ibaneis Rocha ao Governo do DF Governador estava afastado do cargo desde o dia 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a volta de Ibaneis Rocha ao governo do Distrito Federal. Ele estava afastado do cargo desde o dia 8 de janeiro, por ocasião dos ataques terroristas contra os Três Poderes.

"Diante do exposto, REVOGO A MEDIDA CAUTELAR imposta a IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR, determinando seu RETORNO IMEDIATO ao exercício integral das funções do cargo de Governador do Distrito Federal".

Moraes afirma que não há indícios de que Ibaneis "estaria buscando obstaculizar ou prejudicar os trabalhos investigativos, ou mesmo destruindo evidências".

"O momento atual da investigação – após a realização de diversas diligências e laudos – não mais revela a adequação e a necessidade da manutenção da medida, pois não se vislumbra, atualmente, risco de que o retorno à função pública do investigado IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR possa comprometer a presente investigação ou resultar na reiteração das infrações penais investigadas", diz o ministro do STF na decisão.

