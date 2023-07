Governador bolsonarista de SC inaugurou clube de tiro um dia após decreto de Lula

A- A+

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), participou da inauguração de um clube de tiro no último sábado, um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter assinado decreto que restringe acesso a armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores (CACs). A medida reduz limite de armas por atirador de 60 para 16 e passa para a Polícia Federal a responsabilidade pela fiscalização. Durante o evento, o mandatário bolsonarista fez um discurso pró-armas.

— [Vamos] reconstruir o que garante a segurança da família, porque arma aonde não pode estar é na mão de bandido. Aí a arma não pode estar, mas na pessoa de bem, na mão do brasileiro, a arma tem que estar — disse o governador.

Mello foi o convidado de honra da inauguração do Top Gun Floripa. O clube de tiro fica localizado a poucos metros da Centro Educacional Municipal Escola do Mar Flávia Scarpelli Leite. Conforme o decreto que restringe acesso a armas no país, esses estabelecimentos devem ficar a mais de 1 km de distância de escolas.



No evento, Mello fez um tour pelas instalações do clube de tiro e foi fotografado com crianças, visitando as vitrines com armas e ao lado de homens fantasiados de vikings. Ele estava acompanhado das deputadas federais Julia Zanatta (PL) e Caroline de Toni (PL).

Veja também

EX-PRESIDENTE Bolsonaro movimentou R$ 800 mil para a sua viagem aos EUA, aponta Coaf