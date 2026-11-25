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Política Governador da Paraíba defende ajuste fiscal: "Estados devem fazer dever de casa" Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", Lucas Ribeiro (PP) avaliou que tanto a União quanto os governos estaduais precisam buscar o equilíbrio das contas públicas

O projeto de ajuste fiscal do governo federal, aprovado na Câmara dos Deputados após passar pelo Senado Federal, gerou divergências na base do presidente Lula (PT). Para o governador reeleito da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), no entanto, a medida é necessária e deve servir de exemplo para os estados. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o gestor progressista avaliou que tanto a União quanto os governos estaduais precisam buscar o equilíbrio das contas públicas.

“Cada estado deve fazer seu dever de casa. O ajuste fiscal que o presidente Lula (PT) enviou para o Congresso Nacional é uma realidade necessária para todo mundo. O governo federal precisa, sim, fazer esses ajustes. É necessário para o estado ter equilíbrio fiscal. E, da mesma forma, os estados também devem fazer. Estados do Nordeste já têm feito o dever de casa. A Paraíba é uma referência, até para a gente poder partir para buscar novos investimentos. É uma busca sem fim, porque a gente tem demandas que crescem em todas as áreas”, afirmou Lucas.

“Não adianta aumentar e ir pedir socorro sem ter feito um planejamento para esse crescimento. À União cabe, nesse sentido, liderar esse processo de reformas e melhorias da estrutura do estado, inclusive fazendo um enxugamento da máquina pública, que é pesada, para que a gente possa buscar esse equilíbrio e ter esses ajustes necessários para se governar com tranquilidade”, acrescentou o governador.

Apesar de criticado por economistas que o consideram simples, o pacote de Lula deve ser ampliado nas próximas semanas. Para Lucas Ribeiro, o presidente tem, no quarto mandato, a oportunidade de promover reformas sem comprometer seus programas sociais.

“O presidente já deu autorização ao ministro Dario Durigan, da Fazenda, para fazer um novo pacote de ajustes, uma nova medida além dessa que foi aprovada no Congresso. O presidente Lula tem uma oportunidade, nos próximos quatro anos, de deixar uma grande marca, não apenas preservando seus programas, mas também tomando outras medidas sem impactar essas ações e que façam com que a gente tenha um estado mais eficiente”, ponderou.

Entre as medidas defendidas pelo governador está o combate aos supersalários no serviço público. “Que corte os altos salários, que muitas vezes furam o teto, através de benefícios, gratificações e auxílios. Isso não dá para a gente ter hoje em dia. Lula tem a oportunidade de encarar isso, é seu último mandato, então ele tem a chance de enfrentar com mais tranquilidade”, observou.

Aos 37 anos, Lucas foi o mais jovem governador eleito em outubro. Reeleito, ele assumiu o Governo da Paraíba em abril, após a desincompatibilização do ex-governador João Azevêdo (PSB), que se elegeu senador. O progressista celebrou a renovação política promovida pelas urnas no Nordeste, mas advertiu que o movimento não deve estar associado apenas à idade dos gestores, e sim à capacidade de apresentar resultados concretos.

“Que bom que o Nordeste trouxe essa renovação. O mais importante é que são pessoas que têm apresentado resultados nos seus estados. Não adianta renovação sem resultado, ser novo simplesmente por ser novo. Entendo que a renovação deve vir acompanhada de resultados, de mostrar o que esse agente público entregou quando teve a oportunidade de entregar”, ressaltou.

Ribeiro acredita que há nomes da região com potencial para suceder Lula em 2030. “Temos grandes nomes, como o ex-governador Camilo Santana (PT), com grandes resultados no Ceará, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), que é uma referência e tem dado resultados positivos para seu estado”, exemplificou.

“O Nordeste está muito bem servido de grandes gestores com resultados. Por isso, temos visto uma região pujante, que tem crescido muito e que tem pessoas comprometidas em mostrar serviço e melhorar suas realidades”, destacou Lucas Ribeiro.

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