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Política Governador da Paraíba no podcast da próxima terça (24) Lucas Ribeiro (PP) será o entrevistado da semana no "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

Uma das maiores revelações políticas e administrativas do Nordeste, o governador reeleito da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), será o entrevistado do podcast "Direto de Brasília" da próxima terça-feira (24). Em pauta, o cenário nacional pós-eleições, as desigualdades regionais, as políticas de desenvolvimento regional, novos conceitos de gestão pública na era digital e a expectativa do quarto Governo Lula em relação ao Nordeste.

Advogado formado pelo Centro Universitário Unifacisa, Lucas foi vice-governador da Paraíba durante o mandato de João Azevedo e assumiu o governo após o gestor renunciar ao cargo para disputar uma vaga no Senado. Atualmente, é o governador mais jovem do Brasil, com 37 anos. Nas eleições de 2026, foi reeleito governador no 1° turno, com 1.470.252 votos (correspondente a 64,30% dos votos válidos). No mesmo pleito, Lucas emplacou um senador da sua chapa, o João Azevêdo, do PSB.

Lucas foi vereador de Campina Grande entre os anos de 2017 e 2020. Como parlamentar foi autor de 269 matérias, com foco em projetos de lei voltados à causa da inclusão de pessoas com deficiência e doenças raras. Foi também Secretário Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (2019-2020) e vice-prefeito da cidade (2021 -2022).

Ele é filho da senadora da República pela Paraíba, Daniella Ribeiro, neto do ex-deputado federal pela Paraíba e ex-prefeito de Campina Grande, Enivaldo Ribeiro, e sobrinho do deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Lucas Ribeiro é casado com a advogada Camila Mariz, com quem tem dois filhos.

Em parceria com a Folha de Pernambuco, o podcast "Direto de Brasília" vai ao ar na próxima terça-feira, das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e mais 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios, da Paraíba; a Rede ANC, no Ceará; a revista Mais Nordeste, em Fortaleza; e a TV LW, em Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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