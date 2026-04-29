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MINAS GERAIS Governador de MG condiciona escolha de novo reitor da UEMG a venda de prédio da universidade Matheus Simões (PSD), que assumiu após renúncia de Romeu Zema, afirma que só tem chance de ser nomeado quem 'não vai atrapalhar' a destinação do imóvel no campus de Frutal (MG)

O governador de Minas Gerais, Matheus Simões (PSD), usou suas redes sociais na última terça-feira (28) para divulgar um vídeo em que afirma que só nomeará o novo reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) se este “não atrapalhar a destinação adequada” de imóvel abandonado no campus de Frutal. No conteúdo, Simões afirma que tentou “por diversas vezes” discutir a venda do imóvel junto à antiga reitoria, e para que uma nova autoridade seja nomeada por ele, será necessário estar em consonância com esta venda.

O prédio — que, segundo o governador, custou cerca de R$ 200 milhões aos cofres públicos e serviria como moradia para atletas da universidade — aparece em vídeo divulgado no Instagram, que mostra o imóvel em condições de abandono, com falta de manutenção e com árvores invadindo o espaço interno. Simões diz que o valor arrecadado com a venda do local poderia ser revertido em obras de estrutura da UEMG ou na reforma da biblioteca da instituição.

— Como a escolha do reitor é minha, eu estou aqui querendo um compromisso público dos candidatos. Só tem chance de ser nomeado por mim o candidato que assumir o compromisso de que não vai atrapalhar a destinação desse imóvel. Aquilo que o governo e o Ministério Público resolverem que é melhor para a população e para a UEMG vai ter colaboração do reitor novo — disse Simões.

O Globo tentou contato com a UEMG, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para posicionamentos e esclarecimentos.

A venda do prédio mostrado pelo governador é um entre diversos outros imóveis da UEMG que estavam presentes na lista de patrimônios que deveriam ser repassados à União por meio do Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). Apesar da tramitação, os imóveis foram retirados da lista após pressão por parte da comunidade acadêmica.

O processo de eleição das chapas de reitoria da instituição já foi iniciado, com campanha ativa de três chapas que concorrem à posição. Com o resultado final dos votos da comunidade da UEMG, a chamada “lista tríplice" é enviada ao governador, que deve retornar com um reitor eleito até o dia 20 de maio.

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