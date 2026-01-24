A- A+

internacional Governador de Minnesota denuncia 'mais um ataque atroz' por agentes federais dos EUA Um homem foi baleado e morto na cidade neste sábado. Governo dos EUA afirma que homem estava armado e 'resistiu violentamente'

O governador de Minnesota, Tim Walz, denunciou "mais um ataque a tiros atroz" por agentes federais dos Estados Unidos neste sábado (24), duas semanas após um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) ter matado a tiros uma americana de 37 anos em Minneapolis.

Um homem foi baleado e morto na cidade neste sábado. O Departamento de Segurança Interna disse à AFP em um comunicado que o homem estava armado, sem fornecer mais detalhes sobre as circunstâncias do incidente ou confirmar sua morte. Governo dos EUA afirma que estava armado e 'resistiu violentamente'.

"Temendo por sua vida e pela segurança de seus colegas, um agente disparou em legítima defesa. Os paramédicos presentes no local prestaram socorro imediato ao indivíduo, mas ele foi declarado morto no local", disse o Departamento de Segurança Interna (DHS) após os disparos.

O DHS também afirmou que os disparos ocorreram durante "uma operação direcionada em Minneapolis contra um imigrante ilegal procurado por agressão violenta".

Milhares de agentes do ICE foram destacados nesta cidade governada pelos democratas, no âmbito da campanha do presidente Donald Trump para deportar imigrantes irregulares em todo o país.

"Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante", disse Walz no X."O presidente deve pôr fim a esta operação. Tirem de Minnesota os milhares de oficiais violentos e sem treinamento. Agora", acrescentou.

O governo de Minneapolis afirmou, na mesma rede social, que estava "ciente" de "novos disparos envolvendo forças da ordem federais" perto de um cruzamento nesta cidade do norte dos EUA, que tem sido palco de protestos há várias semanas contra a presença do ICE.

Um vídeo não confirmado que circula nas redes sociais mostra uma pessoa que parece ter sido baleada durante um tumulto na rua. É possível ouvir vários disparos e pelo menos uma pessoa nos arredores usa um colete com a palavra "Polícia".

Minneapolis foi abalada por protestos cada vez mais tensos desde que agentes federais atiraram e mataram Renee Nicole Good, de 37 anos, em 7 de janeiro.

Uma autópsia concluiu que foi homicídio, o que não significa automaticamente que tenha sido cometido um crime. O oficial responsável pelos disparos que mataram Good, Jonathan Ross, não foi suspenso nem acusado.

A indignação pública em Minnesota reacendeu esta semana com o caso de Liam Coelho Ramos, de cinco anos, e de seu pai, Adrian Coelho Arias, de nacionalidade equatoriana, detidos na terça-feira quando chegavam em casa.

