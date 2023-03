Governador do Acre é alvo de operação da PF por lavagem de dinheiro

A- A+

A Polícia Federal deflagou uma operação contra lavagem de dinheiro contra a cúpula do governo do Acre, na manhã desta quinta-feira (9). O governador do estado, Gladson Cameli, que está entre os investigados, teve bens apreendidos na ação e precisará entregar seu passaporte. Os agentes cumprem ainda 89 mandatos de busca e apreensão em seis estados e no Distrito Federal

A operação é a terceira fase da Ptolomeu, iniciada em 2021. "Ptolomeu III" foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O órgão também determinou o bloqueio de R$ 120 milhões em bens dos investigados, entre eles aeronaves, casas e apartamentos de luxo. Na mesma decisão, 15 empresas investigadas tiveram suas atividades econômicas suspensas por determinação da Justiça.

Ao todo, 300 policias atuam na ação em parceria com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e que tem o apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e da Receita Federal (RFB).

Também são alvos outros integrantes da cúpula do governo do estado do Acre.

O governador já tinha sido citado na primeira fase da operação, em dezembro de 2021, quando foi alvo de um mandato de busca e apreensão. À época, o STJ também determinou o afastamento de uma servidora de seu gabinete e do secretário de estado da Indústria, Ciência e Tecnologia.

Gladson Cameli foi eleito em 2018, ancorado pela onda bolsonariata, e reeleito no último pleito.

