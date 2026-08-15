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Margem Equatorial Governador do Amapá diz que descoberta de petróleo é 'notícia do século' Clécio Luís celebrou a possibilidade de desenvolvimento de novos empreendimentos na Região Norte do Brasil.

O governador do Amapá (AP), Clécio Luís (União), afirmou que a descoberta de evidências de óleo ou gás natural no primeiro bloco prospectado pela Petrobras na Margem Equatorial é "a notícia do século" em relação à possibilidade de desenvolvimento de novos empreendimentos na Região Norte do Brasil.

"Talvez essa seja a notícia do século em relação a novos projetos, ao desenvolvimento, a novos empregos, tudo o que nós estamos construindo, sonhando e trabalhando com esse momento", disse, em vídeo postado em suas redes sociais. "Essa descoberta representa muito para o Brasil, para a geopolítica, para a estratégia brasileira de desenvolvimento", complementou.

O governador argumenta que a atividade pode impulsionar a arrecadação estadual, gerar empregos e atrair investimentos para infraestrutura, logística e serviços no Estado.



A perfuração deste poço foi autorizada em outubro de 2025, após um processo de licenciamento ambiental que levou cerca de 12 anos. O projeto esteve no centro de debates entre defensores da exploração, que apontam potencial econômico, e grupos ambientalistas, que alertam para os riscos ambientais na região amazônica.

O governador e outras lideranças políticas da Região Norte, como o governador e o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre (União-AP), também comemoraram o anúncio e defenderam a continuidade das pesquisas exploratórias.



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