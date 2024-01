A- A+

brasília Governador do Ceará Elmano de Freitas já criou até curso para o ITA O Ceará recebeu o anúncio do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) na última quinta (18). Unidade será construída em uma área da capital cearense

O Ceará fez uma grande festa para receber o anúncio do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) na última quinta-feira, pelo presidente Lula (PT), em Fortaleza. Entusiasmado, o governador Elmano de Freitas (PT) comunicou, de imediato, a criação de um curso preparatório para ingressar na instituição, por meio da Secretaria de Educação.

“Nossos jovens vão ver no ITA mais um estímulo para a construção de seus sonhos”, disse o gestor, ao confirmar a criação do curso preparatório. E acrescentou: “Nós já tivemos uma primeira conversa com a educação privada, que se destacou no Ceará na preparação de jovens para o ITA”.

Segundo ele, o Estado vai aproveitar a experiência. “Já dialogamos sobre o material pedagógico e troca de experiência com professores. Queremos identificar jovens talentos desde a sua infância”, explicou o governador. Com cerca de R$ 300 milhões em investimento, é a primeira unidade do ITA no Nordeste e fora de São José dos Campos (São Paulo), onde está localizado desde a fundação, em janeiro de 1950.

A instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira (FAB) é referência em cursos de graduação e pós-graduação em áreas da engenharia. O local escolhido para a construção do campus é uma área estratégica e central da Capital cearense, utilizando terreno e prédios da Base Aérea Militar de Fortaleza (BAFZ), no bairro Aeroporto, com extensão aproximada de 5 km² (5.136.103,42 m²).

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) será responsável pelas adequações do espaço para implantação do Instituto. Ao assinar o decreto que autoriza a instalação do campus no Ceará, Lula defendeu a importância de descentralizar e ampliar o ensino, pesquisa e inovação no Brasil.

O processo para levar o ITA para o Ceará teve início em agosto de 2023, com parceria entre Estado e União, incluindo assinatura do acordo de cooperação interministerial (Educação e Defesa). Já a aprovação do projeto veio em outubro, com a entrega do relatório técnico. A unidade cearense abrigará dois novos cursos estratégicos e inovadores, que não são lecionados no município paulista: Engenharia das Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas.

