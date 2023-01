A- A+

Invasão em Brasília Governador do DF grava vídeo e pede desculpas a Lula Ibaneis Rocha disse que vinha conversando com o ministro Flávio Dino sobre as manifestações

Em vídeo divulgado há pouco, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo que "aconteceu, hoje, em nossa cidade". Ele também estende o pedido aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; do Senado, Rodrigo Pacheco e do STF, ministra Rosa Weber.

"Todos sabem da minha origem democrática. Todos sabem do meu trabalho junto à Ordem dos Advogados na defesa da democracia do nosso País", diz Ibaneis que, antes de ser governador, presidiu a OAB do Distrito Federal. "O que aconteceu hoje foi, simplesmente, inaceitável. Nós vimos monitorando desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro (da Justiça), Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomassem as proporções que tomaram”.

O governador Ibaneis chamou os responsáveis pelas depredações dos prédios públicos de "verdadeiros vândalos" e de "verdadeiros terroristas" e que “terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos",

