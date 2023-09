A- A+

Brasília Governador do DF, Ibaneis Rocha diz que brincava com "doidinhos melhores" de hospital quando criança Político argumentou que por isso tem "loucura de trabalhar demais pela população"

Durante um evento de comemoração pelos 63 anos do Hospital de Base do Distrito Federal, em Brasília, nesta terça-feira (12), o governador Ibaneis Rocha (MDB) recordou a infância, quando ia para a unidade e brincava com as pessoas lá em tratamento. Ele, no entanto, usou a expressão "doidinhos melhores" para se referir aos colegas de infância com quem brincava no tempo livre.

A lembrança do político arrancou sorrisos do público presente, como a secretária de Saúde do Distrito Federal, Lucilene Florêncio, por exemplo.

— Tenho uma memória afetiva com o Hospital de Base. Minha mãe era auxiliar de enfermagem nessa unidade, na psiquiatria. Na minha infância, nos dias em que não era possível ficar na escola, minha mãe me trazia e eu ficava brincando com os doidinhos melhores — contou o governador.

Logo em seguida, Rocha argumentou que é desse período da infância que vem a "loucura de trabalhar demais pela população".

O governador também afirmou no discurso que pretende implementar sistema de rastreabilidade de medicamentos e usar a tecnologia em favor da saúde no hospital. No fim de agosto, segundo o governo do Distrito Federal, foram investidos R$ 675 mil para transformar o refeitório da unidade, que estava há mais de 40 anos sem obras.

