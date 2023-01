A- A+

Terrorismo no Distrito Federal Governador do DF, Ibaneis Rocha, é afastado por Alexandre de Moraes do cargo por 90 dias Ministro do STF também determinou o desmonte imediato do acampamento de bolsonaristas golpistas, que se instalou na frente do quartel-general do Exército, em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB). A decisão, tomada na madrugada desta segunda-feira (9), acatou pedidos do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da Advogacia-Geral da União (AGU).

Segundo informações do portal g1, o governador do DF ficará afastado por 90 dias. A determinação foi feita depois que as forças de segurança não conseguiram conter a invasão das sedes dos Três Poderes e os atos de violência praticados por grupos bolsonaristas na tarde de domingo (8).



Além disso, Alexandre de Moraes determinou o desmonte imediato do acampamento de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade.



Ele também ordemou a apreensão de todos os ônibus que tenham levado bolsonaristas para a Capital Federal bem como a desobstrução de vias e prédios públicos.



Pedido de desculpas

À tarde, enquanto ainda havia bolsonaristas nas sedes dos Três Poderes, o governador Ibaneis Rocha gravou um vídeo pedindo desculpas ao presidente Lula (PT) e aos chefes dos demais Poderes. Antes disso, ele exonerou o secretário de Segurança, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro e está nos Estados Unidos.

Veja também

Terrorismo no Distrito Federal Sala de Janja é destruída mas gabinete de Lula foi preservado, diz ministro