BRASIL Governador do MT é hospitalizado e passa por exames após sofrer queda durante vistoria de obras Mauro Mendes foi internado depois de acidente em visita à construção de complexo de eventos na capital do estado

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União), foi hospitalizado neste domingo após sofrer uma queda durante uma visita a obras na capital do estado. A informação foi confirmada em nota publicada em suas redes sociais por sua equipe, que também informou que ele "está bem, passa por exames e segue em observação no Hospital Estadual Santa Casa".



Registros da internação também foram compartilhados pela mulher dele, Virgínia Mendes, em suas redes sociais. "Olha só quem apareceu saindo do exame para desejar uma ótima semana para a gente", ela escreveu na legenda de um post com fotos do governador ao lado da equipe médica.







Segundo informações do g1, o governador teria fraturado costelas após ter caído uma plataforma, acessada para vistoria das obras no Parque Novo Mato Grosso. A construção, segundo o governo, será um complexo de eventos, de cerca de 300 hectares, que terá estrutura para shows, corridas de carro, kart e bicicross, além de uma roda-gigante.

Mauro Mendes está em seu segundo mandato à frente do Executivo de MT, eleito pela primeira vez em 2018 com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Hoje no União Brasil, ele permanece alinhado ao grupo político do ex-mandatário, tendo participado no início do mês passado de um encontro de governadores de oposição junto a nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União).

