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eleições 2026 Governador do PI diz que Lula tem compromisso com as contas públicas Reação do mercado vem após a confirmação da reeleição de petista

O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), afirmou nesta segunda-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem compromisso com o equilíbrio das contas públicas e atribuiu a reação negativa do mercado financeiro após a vitória do petista a uma mudança nas expectativas dos investidores sobre o cenário político.

— Vejo com muita naturalidade esse movimento intenso dos mercados. Obviamente que há uma análise por parte dos investidores diferente do cenário que eles estavam prevendo. Temos que esperar alguns dias para poder ver como vai ser o comportamento desses investidores e como isso vai afetar — afirmou o governador em entrevista à GloboNews.

Fonteles acrescentou que Lula mantém o compromisso com a responsabilidade fiscal, em meio às incertezas sobre os rumos da política econômica no próximo mandato.

— O presidente tem compromisso, sim, com o equilíbrio das contas públicas — declarou.

A manifestação ocorre em um dia de forte turbulência no mercado financeiro. O dólar chegou a superar R$ 5,50 nesta segunda-feira, enquanto a Bolsa brasileira registrou queda acentuada, chegando a acionar o mecanismo de interrupção temporária das negociações, conhecido como circuit breaker.

A reação acontece após a confirmação da reeleição de Lula, em um cenário de expectativas sobre a composição da equipe econômica e as medidas que serão adotadas pelo governo a partir de 2027.

O nome de Fonteles passou a ser mencionado entre as possibilidades para o comando da Fazenda após sua participação na campanha presidencial, especialmente no segundo turno. Antes de assumir o governo do Piauí, ele foi secretário estadual da Fazenda e presidiu o comitê que reúne os titulares da área nos estados.

Questionado sobre a possibilidade de assumir o ministério, o governador agradeceu as manifestações favoráveis ao seu nome, mas negou ter tratado do assunto com Lula.

— Qualquer menção positiva ao nosso nome a gente agradece, mas nunca tratei com o presidente Lula sobre qualquer cargo. Nem tenho como cogitar uma hipótese dessa. Estou aqui para contribuir com o presidente Lula — disse.

Reeleito governador no primeiro turno, Fonteles afirmou que pretende ser diplomado pela Justiça Eleitoral do Piauí e ressaltou que sua aproximação com Lula ocorreu durante a reta final da disputa presidencial.

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