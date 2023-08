A- A+

EVENTO Governador do Rio de Janeiro vai ao lançamento do livro sobre Marco Maciel na ABL Durante a audiência, falou de política nacional e do seu governo. "Minha obra é o diálogo. Acho que me inspiro na trajetória de Marco Maciel"

Acabei de sair de uma audiência com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), no Palácio da Guanabara, na qual entreguei o convite para o lançamento do livro ‘O Estilo Marco Maciel’, de minha autoria, no próximo dia 24, na Academia Brasileira de Letras, na capital carioca. Ele abriu 20 minutos da sua concorrida agenda e não apenas confirmou sua presença como aceitou gravar um Sextou para a Rede Nordeste de Rádio.

Cláudio Castro nasceu em Santos (SP), mas ainda criança mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro. Em 2005, formou-se em Direito. Além de advogado, também é músico, compositor e cantor, autor de dois álbuns de música católica.

Castro também é membro da Renovação Carismática Católica há mais de 20 anos e foi coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Além disso, foi um dos animadores oficiais do evento Rio de Água Viva, maior retiro popular da Renovação Carismática Católica do Rio, que já chegou a reunir mais de 10 mil participantes durante os dias de Carnaval.

Foi vereador do Rio e vice-governador de Wilson Witzel. Assumiu interinamente o Governo do Estado em 28 de agosto de 2020 em decorrência do afastamento do titular. Em 1 de maio de 2021, tomou posse efetivamente no cargo em decorrência do impeachment de Witzel, e foi reeleito em 2022.

De acordo com dados históricos, é o segundo governador mais jovem da história, ficando atrás apenas de Roberto Silveira, eleito com 32 anos em 1958. Entretanto, é o mais jovem eleito após a redemocratização. Durante a audiência, falou de política nacional e do seu governo. Com gestão bem avaliada, disse não ter uma obra que identifique a sua gestão.

“Minha obra é o diálogo. Acho que me inspiro na trajetória de Marco Maciel”, disse, referindo-se ao personagem do meu livro. Castro falou que não tem projeto nacional e que, ao final da sua gestão, disputará o Senado.

Quanto ao cenário da sucessão de Lula, afirmou que seguirá fiel ao ex-presidente Bolsonaro, mas, se tiver voz ativa dentro do seu partido, indicará como candidato ao Planalto o governador do Paraná, Ratinho Júnior, também do PL. “Um quadro excelente, faz uma bela gestão e é do diálogo”, afirmou.

Simpático e educado, Castro me levou depois até ao seu chefe de gabinete, Rodrigo Abel, a quem pediu para agendar sua ida ao lançamento do livro e gravar também o Sextou, programa musical que ancoro pela Rede Nordeste de Rádio.

