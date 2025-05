A- A+

rio grande do sul Governador do RS diz estar tomando medidas necessárias para conter foco de gripe aviária O chefe do Executivo gaúcho disse estar acompanhando os desdobramentos do caso

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou nesta sexta-feira, 16, em suas redes sociais que está tomando todas as medidas necessárias para conter o foco de gripe aviária no Estado.

"Nosso sistema de vigilância é um dos mais robustos do mundo, e estamos aplicando todos os protocolos de contenção com agilidade para preservar a saúde pública e a segurança da produção avícola, fundamental para a economia do RS", escreveu o governador, ressaltando o trabalho conjunto da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) do RS e do Ministério da Agricultura.

Na publicação, Eduardo Leite reforçou que não há risco de transmissão de gripe aviária pelo consumo de carne de frango ou de ovos, e que o cozimento elimina completamente o vírus.

O chefe do Executivo gaúcho - que está voltando de Nova York, onde estava em missão internacional - disse estar acompanhando os desdobramentos do caso. "Atuaremos com total transparência e responsabilidade para superar rapidamente essa situação", afirmou Leite.

O Ministério da Agricultura confirmou nesta sexta-feira o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil O foco foi identificado em um matrizeiro - granja de produção de ovos férteis - de aves comerciais no município de Montenegro, Rio Grande do Sul.

Após a notícia, as exportações de carne de frango de todo País foram suspensas por 60 dias para China e União Europeia, segundo informou a Pasta, que segue protocolos sanitários internacionais

O ministério tenta reverter a suspensão para ser aplicada somente ao Rio Grande do Sul. Reino Unido, Argentina, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita, por sua vez, vão restringir a compra somente ao Estado e, posteriormente, à Montenegro, conforme o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

Veja também