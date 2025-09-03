A- A+

Operação Fames-19 Governador do TO afastado: conheça os alvos da operação contra desvio de recursos Agentes cumpriram 51 mandados de busca e apreensão relacionados ao esquema

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta quarta-feira mandados no Palácio Araguaia, em Tocantins, e na Assembleia Legislativa do estado. Na segunda fase da “Operação Fames-19”, mais de 200 agentes realizaram 51 buscas relacionadas a um suposto esquema de desvio de dinheiro público pelo governo estadual para a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.

O principal investigado é o governador do estado, Wanderlei Barbosa, filiado ao Republicanos. Além dele, a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, e o ex-marido dela, Paulo César Lustosa, são apontados como envolvidos no esquema. Outros 26 nomes também foram divulgados pela PF, incluindo o Instituto de Desenvolvimento e Gestão Social, Esportiva e Cultural (IDEGESESC).

Por determinação do Tribunal de Justiça (STF), Wanderlei foi afastado do cargo pelo prazo de 180 dias. As investigações apontam que foram pagos mais de R$ 97 milhões em contratos para cestas básicas e frango congelado, gerando um prejuízo de R$ 73 milhões aos cofres públicos. Conheça abaixo os nomes apresentados pela PF:

Família do governador

Governador Wanderlei Barbosa Castro (Republicanos): natural de Porto Nacional, Wanderlei se elegeu vereador em 1989. Nos anos de 1996 e 2010, ocupou o cargo em Palmas, capital do estado do Tocantins. Também em 2010, conquistou seu primeiro mandato de deputado estadual, sendo reeleito em 2014.

Nas eleições seguintes, Wanderlei chegou à posição de vice-governador. Passou ao cargo de governador em 2021, após o seu antecessor, Mauro Carlesse (União Brasil), sofrer um processo de impeachment. Nas eleições de 2022, Wanderlei concorreu pelo Republicanos ao cargo, vencendo a disputa com 58,14% (481.496) dos votos.

Karynne Sotero Campos: primeira-dama e secretaria Extraordinária de Participações Sociais do Tocantins, Karynne teria participado nos desvios de recursos públicos feitos a partir do IDEGESESC, segundo a PF. Ainda conforme a polícia, Karynne assumiu “posição de destaque” na operação criminosa, enquanto seu ex-marido, Paulo César Lustosa, atuou como intermediário.



Ex-marido de Karynne Sotero Campos, Paulo César Lustosa Limeira, ou apenas PC Lustosa, foi eleito vereador da cidade de Palmas em 2012, pelo PSDB. Durante a investigação, ele foi apontado como intermediário da execução do esquema e tinha “amplo acesso” à cúpula do governo. As investigações revelam que ele recebeu “valores de grande volume” de várias empresas, incluindo uma vinculada ao filho de Tarcisio Darcles Santana Souza, assessor especial de Wanderlei Barbosa.

Deputado estadual Yhgor Leonardo Castro Leite (Republicanos): mais conhecido como Léo Barbosa, é filho do governador Wanderlei com Anita Barbosa Castro. Ele ingressou na vida política em 2016, quando disputou pela primeira vez a um cargo eletivo e assumiu como vereador de Palmas.

Em 2019, Léo passou a ocupar uma cadeira como deputado estadual, sendo o mais bem votado do pleito. O filho do governador foi reeleito em 2022, dessa vez como o mais bem votado da história do Tocantins. Na época, o deputado acumulou 32.872 votos.

Joseph Ribamar Madeira: o empresário está à frente da Jorima Segurança Privada, empresa que presta serviços ao governo do Tocantins. Em agosto deste ano, Joseph chegou a ser preso por não entregar um aparelho celular apreendido durante uma operação da PF sobre o caso.

Wilton Rosa Pires: irmão de PC Lustosa, Wilton surge em conversas com o ex-marido da primeira-dama na qual comentam que o governador Wanderlei estaria “guloso”, seguida da menção à palavra “dinheiro”. Conforme o pedido de busca e apreensão da PF, ao qual O GLOBO teve acesso, era comum o uso do termo pejorativo em momentos nos quais o pedido de propina pelo governador do estado era elevado.

Deputados

Deputado estadual Valdemar Rodrigues Lima Júnior (Republicanos)

Deputado estadual Nilton Bandeira Francos (Republicanos)

Deputado estadual Ivory de Lira Aguiar Cunha

Deputado estadual Jorge Frederico (Republicanos)

Deputado estadual Vilmar Alves de Oliveira (Solidariedade)

Deputado estadual Cleiton Cardoso de Almeida (Republicanos)

Deputado federal Ricardo Ayres de Carvalho (Republicanos)

Deputado estadual Olyntho Garcia de Oliveira Neto (Republicanos)

Deputado estadual Amélio Cayres de Almeida (Republicanos)

Outros alvos

Amália Maria Santana da Silva

Prefeito de Palmas, José Eduardo de Siqueira Campos (Podemos)

Issam Saado

Luana Matilde Ribeiro Lima

Elenil da Penha Alves de Almeida

Cláudia Teles de Menezes Pires Martins Lelis

Valderez Castelo Branco

Christian Zini Amorim

Denise Cristina Santana Fleury Amorim

Antônio Ianowich Filho

Leidiane de Souza Moura

Wilhamis Mendes de Souza Moura

Johson Marcos Milhomens Fonseca

Instituto de Desenvolvimento e Gestão Social, Esportiva e Cultural (IDEGESESC)

