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caso master

Governadora do DF e presidente do BRB se reúnem com bancos por saídas para buraco no balanço

Gestão busca soluções para rombo na instituição de Brasília causado por operações com Master

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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, também se reunirá com a Faria Lima, para dar continuidade às tratativas em busca de soluções para o banco. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, também se reunirá com a Faria Lima, para dar continuidade às tratativas em busca de soluções para o banco.  - Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Além da agenda com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), terá uma série de reuniões nesta quinta-feira em São Paulo em busca de soluções para o buraco causado no balanço do BRB pelas operações com o Banco Master. O presidente do BRB, Nelson de Souza, acompanha as agendas.

O BC tem cobrado ações do governo do DF, controlador do banco, para resolver o problema patrimonial da instituição, que é calculado em, pelo menos, R$ 5 bilhões pelo regulador. A situação foi gerada pela operação de compra de carteiras do Master pelo BRB, no valor de R$ 12,2 bilhões, suspeitas de serem fraudulentas.

O Banco de Brasília desfez a operação, mas não recebeu os valores em dinheiro, e sim em outros ativos do banco de Daniel Vorcaro, cuja qualidade também é duvidosa.

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Baseado em estimativas recentes, o presidente do BRB disse que devem ser necessários R$ 8,8 bilhões para fazer frente a perdas prováveis com os ativos e um reforço de capital do controlador de R$ 6,6 bilhões. Não há números oficiais do prejuízo ainda, porque o BRB não divulgou ainda o balanço de 2025, que deveria ser publicado até 31 de março.

O BC vinha cobrando que, junto com o balanço, fosse apresentada uma solução definitiva para o problema de capital. Com o descumprimento da obrigação, o banco já está sujeito a multas, mas ainda não está claro quais serão as novas sanções do regulador. O BRB, por exemplo, já está enquadrado na regra que demanda medidas preventivas para tentar garantir o equilíbrio econômico-financeiro da instituição.

É nesse contexto que acontece a reunião entre Galípolo e Celina nesta quinta. O encontro já é um avanço da gestão do DF, uma vez que o BC vinha cobrando maior celeridade do antecessor de Celina, Ibaneis Rocha, para encontrar uma solução para o BRB. Celina era vice de Ibaneis e assumiu o DF na semana passada.

"A nova gestão do Governo do Distrito Federal e do Banco de Brasília está totalmente empenhada em enfrentar e solucionar essa situação com seriedade e responsabilidade", disse, em nota.

Além do encontro com Galípolo, a governadora também se reunirá com a Faria Lima, para dar continuidade às tratativas em busca de soluções para o banco. Na gestão anterior, já houve conversas para viabilizar um empréstimo ou a participação das instituições financeiras em um fundo imobiliário formado com imóveis cedidos pelo governo do DF, mas ainda não tem nada formalizado.

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