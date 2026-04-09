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caso master Governadora do DF e presidente do BRB se reúnem com bancos por saídas para buraco no balanço Gestão busca soluções para rombo na instituição de Brasília causado por operações com Master

Além da agenda com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), terá uma série de reuniões nesta quinta-feira em São Paulo em busca de soluções para o buraco causado no balanço do BRB pelas operações com o Banco Master. O presidente do BRB, Nelson de Souza, acompanha as agendas.

O BC tem cobrado ações do governo do DF, controlador do banco, para resolver o problema patrimonial da instituição, que é calculado em, pelo menos, R$ 5 bilhões pelo regulador. A situação foi gerada pela operação de compra de carteiras do Master pelo BRB, no valor de R$ 12,2 bilhões, suspeitas de serem fraudulentas.

O Banco de Brasília desfez a operação, mas não recebeu os valores em dinheiro, e sim em outros ativos do banco de Daniel Vorcaro, cuja qualidade também é duvidosa.

Baseado em estimativas recentes, o presidente do BRB disse que devem ser necessários R$ 8,8 bilhões para fazer frente a perdas prováveis com os ativos e um reforço de capital do controlador de R$ 6,6 bilhões. Não há números oficiais do prejuízo ainda, porque o BRB não divulgou ainda o balanço de 2025, que deveria ser publicado até 31 de março.

O BC vinha cobrando que, junto com o balanço, fosse apresentada uma solução definitiva para o problema de capital. Com o descumprimento da obrigação, o banco já está sujeito a multas, mas ainda não está claro quais serão as novas sanções do regulador. O BRB, por exemplo, já está enquadrado na regra que demanda medidas preventivas para tentar garantir o equilíbrio econômico-financeiro da instituição.

É nesse contexto que acontece a reunião entre Galípolo e Celina nesta quinta. O encontro já é um avanço da gestão do DF, uma vez que o BC vinha cobrando maior celeridade do antecessor de Celina, Ibaneis Rocha, para encontrar uma solução para o BRB. Celina era vice de Ibaneis e assumiu o DF na semana passada.

"A nova gestão do Governo do Distrito Federal e do Banco de Brasília está totalmente empenhada em enfrentar e solucionar essa situação com seriedade e responsabilidade", disse, em nota.

Além do encontro com Galípolo, a governadora também se reunirá com a Faria Lima, para dar continuidade às tratativas em busca de soluções para o banco. Na gestão anterior, já houve conversas para viabilizar um empréstimo ou a participação das instituições financeiras em um fundo imobiliário formado com imóveis cedidos pelo governo do DF, mas ainda não tem nada formalizado.

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