Seg, 01 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Distrito Federal

Governadora do DF recebe alta após apresentar quadro de pneumotórax

Celina Leão estava internada no Hospital Santa Lúcia, em Brasília

Reportar Erro
Celina Leão, governadora do Distrito FederalCelina Leão, governadora do Distrito Federal - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Internada desde o sábado (30) para tratar de um pneumotórax, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, recebeu alta e deixou o Hospital Santa Lúcia, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (1º).

De acordo com o boletim hospitalar, ela foi submetida a uma drenagem pleural que transcorreu "sem intercorrências".

O exame radiológico apresentou "resultado satisfatório", de acordo com a equipe médica formada por Alberto Mendonça e Sergio Murilo.

Leia também

• Lula compreenderá a minha saída da política, afirma Rodrigo Pacheco

• Pacheco diz ter decidido não ser candidato ao governo de Minas: 'Vou fechar o ciclo da política'

• Senado aprova projeto que cria política para estudantes superdotados

Pneumotórax é uma espécie de colapso que ocorre no pulmão, quando entra ar no espaço entre o órgão e a parede do tórax.

Em geral, apresenta sintomas como falta de ar, dor súbita no peito e dificuldade de respirar. Em casos mais graves, pode acelerar o coração, deixando uma coloração arroxeada na pele.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter