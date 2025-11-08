Governadora faz mudança na polícia e corre com anúncios para afastar sinais de crise na segurança

A- A+

FOLHA POLÍTICA

A sexta-feira começou com a exoneração do então chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha Leite, um dia depois de o sindicato da categoria, o Sinpol, cobrar diálogo, estrutura para trabalhar, qualificação e melhores salários.

Também ameaçou o início de uma operação-padrão a partir de dezembro.

Nos bastidores, a exoneração se deu a pedido do delegado. A governadora Raquel Lyra (PSD), que está em Fernando de Noronha até o domingo, correu para evitar qualquer ruído de mais uma crise na segurança.

Com a exoneração, publicou a nomeação do terceiro chefe da Polícia Civil em três anos de gestão: o recifense Felipe Monteiro Costa, 45 anos, que ocupava, desde 2023, a gerência do Centro Integrado de Inteligência da Defesa Social.

Na mesma edição do Diário Oficial concluiu as convocações do concurso para as polícias, chamando 45 delegados; 159 escrivães; e 273 agentes.

Tratou também de antecipar o balanço da violência em outubro. Normalmente os números são divulgados às segundas-feiras, quando ocorre a reunião do Juntos pela Segurança. O relatório mostrou os níveis mais baixos de homicídios (225). No mesmo mês de 2024, houve 274 casos.

Na próxima segunda-feira o novo chefe da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal desde agosto de 2008 e ex-chefe da Delegacia de Repressão ao Roubo de Cargas, terá sua primeira agenda pública. E positiva: a formatura de uma nova turma de policiais civis. Às 16h, no Centro de Convenções.

Ataque aos senadores

“Não quero ser senador de direita, esquerda ou centro. Quero ser o senador dos pernambucanos”, disse o pré-candidato à Casa Alta Miguel Coelho à Rádio Folha. E questionou o papel dos senadores que hoje representam o estado (Fernando Dueire, Humberto Costa e Teresa Leitão): “O que esses três fizeram para mudar nosso dia a dia?”

Projeção nacional

ACOP 30, que ocorre dos dias 10 a 21, será outro momento de projeção nacional para o prefeito do Recife, João Campos, e para a governadora Raquel Lyra. Ele desembarca na capital paraense no domingo (9). A programação dela será na terça (11) e quarta (12).

A ministra e o Brics

A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, encontrou-se com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, em Belém, onde participam da COP-30. Na pauta, o financiamento do estudo para construção de um cabo submarino de fibra óptica ligando os países do Brics.

Equidade racial

O superintendente-geral da Alepe, Aldemar Santos, o Dema, está à frente da 3ª edição da "Jornada Alepe Antirracista". Para ele, o evento revela o pioneirismo da Casa nas políticas públicas de equidade racial. De segunda a quinta, no Audtório Sérgio Guerra, das 8h às 11h30.

