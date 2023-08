Partido da base do Governo Lula, ocupando na Esplanada dos Ministérios o gabinete da Pesca, com o pernambucano André de Paula, o PSD virou objeto de cobiça por parte de grupos fortes no Estado. De um lado, a governadora Raquel Lyra, atualmente no PSDB, que deseja o controle da legenda.

Segundo apurei, ela não iria agora, mas a vice-governadora Priscila Krause, que deixaria o Cidadania. Filha do ex-governador Gustavo Krause, Priscila é bem próxima a André de Paula. Teria sido ela a portadora da mão estendida pela governadora para o PSD fazer parte do seu Governo.

De imediato, a governadora ofereceu a Compesa, que será ocupada pelo advogado Alex Campos, ex-chefe de gabinete de André quando este atuava como deputado federal. O ministro tem uma filha ocupando a Secretaria de Turismo na gestão de João Campos, na Prefeitura do Recife.

Raquel, segundo uma fonte, além da Compesa, também abriria um espaço no primeiro escalão para a herdeira de André. Se tudo isso vier a ser confirmado cai por terra o projeto do grupo do ex-senador Fernando Bezerra Coelho de se transferir para o PSD, ficando mais próximo do Governo Lula.

A princípio, só iria o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho. Fernando ficaria no MDB para lutar pelo controle da legenda mais na frente, com vistas às eleições municipais, ao lado dos filhos que detém mandato eletivo – Fernando Filho, deputado federal, e Antônio Coelho, deputado estadual.

Quanto à Raquel, ela não estaria confortável no PSDB, partido que, além de fazer oposição ao Governo Lula, enfrenta hoje a sua maior crise desde a sua existência, com risco até de perder o espaço de liderança no Senado pelo fato de não ter três senadores, mas apenas dois.

No plano nacional, a tucana também não consegue competir com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cujo protagonismo dentro e fora do partido tem ido muito além do seu Estado. O PSDB também encolheu na Câmara dos Deputados e já não tem mais importância em São Paulo, Estado que governou com Serra e Geraldo Alckmin, este agora filiado ao PSB.